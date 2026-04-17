DRAMA U MIAMIJU

Američki promotor tuži Messija

Piše Bruno Lukas,
Foto: Jonathan Ernst

Najbolji nogometaš svijeta Lionel Messi našao se usred velikog pravnog skandala nakon što ga je organizator utakmica u Miamiju tužio za kršenje ugovora i svjesnu obmanu

Promotor nogometnih utakmica iz Miamija, VID Music Group, podnio je sudu na Floridi tužbu protiv Lionela Messija (38) i Argentinskog nogometnog saveza (AFA) zbog kršenja ugovora i prijevare. Organizatori tvrde da su Messi i Savez prekršili stavku ugovora kojom je igrač bio obvezan igrati najmanje 30 minuta na prijateljskim utakmicama protiv Venezuele i Portorika u listopadu prošle godine.

U tužbi se navodi da je Messijevo sudjelovanje bilo ključni uvjet za prodaju ulaznica, televizijskih prava i sponzorstava. Unatoč tome, Messi 10. listopada nije nastupio u pobjedi Argentine protiv Venezuele, već je susret pratio s tribina stadiona Hard Rock. Tužitelji ističu sumnju u opravdanost njegova izostanka jer je već idućeg dana, 11. listopada, odigrao cijelu utakmicu za svoj klub Inter Miami i postigao dva pogotka.

Messi je naknadno nastupio u drugom organiziranom susretu protiv Portorika, 12. listopada, no promotor tvrdi da je ranijim izostankom nanesena velika financijska šteta. Tužbom su obuhvaćeni i propusti oko planiranih utakmica u lipnju 2026. godine, a Messi se tereti za svjesno lažno predstavljanje zdravstvenog stanja kako bi izbjegao ugovorne obveze prema organizatoru.

