Tko je 'najveći ganster'? Diazu ili Masvidalu pojas stavlja Rock

Ovo je pojas za tu borbu i samo za nju. Tko god pobijedi osvaja pojas i ostaje mu 'baddest motherf**ker' titula, rekao je predsjednik UFC-a Dana White u najavi borbe između dvaju 'najvećih gansgstera' oktogona.

Nate Diaz (34) i Jorge Masvidal (34) sigurno će gledateljima dati željenu dozu 'trash talka' prije meča, a u oktogonu neće nedostajati 'iskre'. Diaz je nakon pobjede protiv Pettisa otvoreno prozvao čovjeka koji je brutalno nokautirao Bena Askrena nakon tri sekunde, a Masvidal je to rado prihvatio. Kao i Dana White koji je odmah vidio priliku za zaradu i novi 'show'.

Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ovo je jedna od onih borbi koja zapravo sama po sebi ima svoj život. Nate je prvi rekao kako će se odlučiti tko je najveći motherf**cker u ovom sportu i to je zapravo to. Čim sam to čuo, prihvatio sam priču jer se slažem s njom - rekao je 'gazda' UFC-a.

Ali, to nije sve. U 'igru' bi se mogao uključiti i bivši kečer Dwayne 'The Rock' Johnson koji bi mogao na jedan meč 'ukrasti' mjesto Dani Whiteu i staviti ovaj jedinstveni pojas pobjedniku meča. Pozvao ga je na to na svom Twitteru Masvidal, a Rock je to 'obje ručke prihvatio'.

- Ako smijem i ti pobijediš, stavit ću ti pojas u MSG-u. Smatraj to riješenim. Već sada ovaj meč poprima obrise jednog od najvećih i najuzbudljivijih u povijesti UFC-a. Ne mogu dočekati - rekao je uzbuđeni Rock.

Diaz i Masvidal borit će se 2. studenog u Madison Square Gardenu na UFC-u 244 u glavnoj borbi večeri. Bit će tu i atraktivne borbe poput one u srednjoj kategoriji između Gasteluma i Darenna Tilla. Također, u NY stiže i Stephen 'Wonderboy' Thompson koji će se u velteru boriti protiv Luquea, a u glavnom dijelu priredbe još bi će se boriti dva teškaša - Blagoy Ivanov i Derrick Lewis.