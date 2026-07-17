Tko je Slavko Vinčić? Sudac finala SP-a nekoć je priveden u aferi sa starletom Tijanom Ajfon

Slovenski sudac Slavko Vinčić sudit će veliko finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, koje se u nedjelju od 21 sat igra na MetLife stadionu u New Jerseyju. Fifin šef sudaca Pierluigi Collina objavio je sudačku postavu za najvažniju utakmicu godine, a 46-godišnjak iz Maribora dobio je najveće priznanje karijere. Vinčiću će pomagati sunarodnjaci Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič, dok će četvrti sudac biti Jordanac Adham Makhadmeh. Rezervni pomoćni sudac bit će njegov sunarodnjak Mohammad Al-Kalaf.

Velika je to čast za Sloveniju, koja će u finalu imati glavnog suca i dvojicu pomoćnika. Hrvatska je, primjerice, na ovom Svjetskom prvenstvu imala samo Ivana Bebeka u ulozi VAR suca. Vinčić nije mogao sakriti emocije kada je doznao da će suditi finale. Zaplakao je pred kolegama, a prvi su mu u zagrljaj prišli Klančnik i Kovačič, njegovi dugogodišnji suradnici.

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- Prije svega, šok. Zatim sreća. Tresao sam se. Nevjerojatna je čast dobiti finale Svjetskog prvenstva. To je nešto što je samo san za suca, za mladog suca kada počinje. Zato sam vrlo ponosan, vrlo ponosan na sebe i na svoju ekipu - rekao je Vinčić.

Vinčić je Fifin sudac od 2010. godine, a na velikim natjecanjima počeo je još na Euru 2012. kao pomoćni sudac u ekipi Damira Skomine. U godinama koje su slijedile dobivao je sve važnije utakmice, a danas slovi kao jedan od najboljih europskih sudaca. Sudio je finale Europske lige 2022. između Eintrachta i Rangersa, finale Lige prvaka 2024. između Real Madrida i Borussije Dortmund, kao i polufinale Eura 2024. između Španjolske i Francuske. Prošle godine sudio je i na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u.

Ovo mu je drugo Svjetsko prvenstvo. U Kataru 2022. sudio je dvije utakmice, a na aktualnom turniru vodio je susrete Brazil - Maroko i Jordan - Alžir u skupini te Meksiko - Ekvador u šesnaestini finala. U završnici dvoboja Meksika i Ekvadora pokazao je crveni karton Pieru Hincapiéu zbog nesportskog ponašanja.

Skandal: Tijana Ajfon i 26 punjača

Vinčić je u karijeri prošao i kroz neugodnu epizodu izvan terena. Prije nekoliko godina priveden je u akciji policije BiH povezanoj s Tijanom Maksimović, poznatijom kao Tijana Ajfon, koja je bila osumnjičena za organiziranje prostitucije i podvođenje. Slovenski sudac bio je među osobama zatečenima u vikendici kod Bijeljine, gdje je policija privela više osoba. Prema tadašnjim navodima, u objektu su pronađeni oružje, kokain, pancirke, telefoni, laptopi i novac.

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Vinčić je kasnije tvrdio da se ondje našao slučajno, nakon poslovnog sastanka, te da nije imao nikakve veze s uhićenima.

- Slučajno sam se našao na tom ranču. Imam svoju tvrtku i bio sam na poslovnom sastanku. Prihvatio sam poziv na ručak i to se pokazalo kao moja najveća greška. Sjedio sam za stolom s društvom, odjednom je došla policija i dogodilo se što se dogodilo. Nemam nikakve veze sa skupinom koja je uhićena i privedena, a tako ni moji poslovni partneri. Cijeli događaj prikazan je previše dramatično. Mi nismo imali ništa s tim. Nije bilo orgija, nisam vidio nikakvo oružje. Sjedili smo kao društvo kad je policija, oko osam navečer, uletjela - rekao je Vinčić za slovenske medije.

Taj mu slučaj nije naštetio sudačkoj karijeri. Nastavio je suditi najveće europske utakmice, a sada je dobio i najveću moguću čast u svjetskom nogometu.