Englezi Subine ranije izlaske s gol linije usporedili s dopingom

Tko o čemu, Englezi o penalima. Godine frustracije i gubitničkog mentaliteta kad se radi o penalima očito su ostavile traga na Englezima koji su, pazite sad, analizirali svaki penal na utakmicama Danska - Hrvatska i Španjolska - Rusija.

'Od 19 penala, 15 ih je trebalo ponoviti jer su Subašić, Schmeichel i Akinfejev ranije izašli s gola. De Gea je samo jedanput izašao ranije', piše Daily Mail, citirajući Fifino pravilo 14 o izvođenju penala i poziciji golmana.

- Golman mora ostati na crti dok igrač ne udari loptu.

Strogo gledano, u pravu su. Ali to je pravilo kojeg golmani redovno krše, a suci jednostavno zažmire. Ne pamtimo slučaj kad je sudac ponovio penal jer je golman izašao s crte prije nego je igrač udario loptu. Znali su suci ponavljati penale jer je netko ranije ušao u 16 metara, ali zbog ovoga, rijetko, gotovo nikada. Ako ćemo gledati prema pravilima, Subašić, Schmeichel i Akinfejev izašli su ranije s crte prije nego je igrač udario loptu i to kod gotovo svakog penala.

No to je nešto što se tolerira, tako golmani krate kut i barem si malo povećavaju šanse. No one im ionako nisu dobre.

Njemački profesor koji je pratio statistiku penala u Bundesligi kroz period od 16 godina izračunao je da su igrači zabili 76 posto penala, a kad bi pucali visoko i pogodili okvir, zabili bi 90 posto penala.

Graham Poll, bivši engleski sudac, poznat po tome da isključuje igrača tek kad mu da treći žuti karton (pitajte Šimunića) ovo je usporedio s - dopingom?!

- Puno ljudi kaže da ako se već zna da će neki olimpijci uzeti nedopuštena sredstva da bi dobili prednost pred drugima, treba dopustiti svima da se dopingiraju. Čini se da Fifa ide istom logikom. Svi golmani izlaze ranije s crte, a suci ne primjenjuju pravila. Ne mogu shvatiti zašto je to tako teško - kaže Graham Poll.

Englezima ne smeta kad to i njihovi golmani rade. Recimo, na pamet nam pada Euro 1996. godine, polufinale protiv Njemačke. Izgubili su tada Englezi, kao i obično kad se pucaju penali, a Seaman je izlazio s crte kod svakog udarca. Kao i Köpke.

Tada je penal promašio Gareth Southgate, današnji izbornik Engleske.

