Tko prijeti Dinamu u Europskoj ligi? 'Vatreni' igra za Talijane, a Belgijce predvodi veliki talent

Dinamo je preživio dramatičnu završnicu ligaške faze Europske lige i kao 23. momčad natjecanja osigurao plasman u doigravanje za osminu finala. Status nenositelja donio im je unaprijed poznat krug suparnika, a kuglice će danas u Nyonu (30. siječnja) odlučiti hoće li "modri" na megdan talijanskoj Bologni ili belgijskom Genku.

Bologna u sezonu 2025/26. ulazi kao aktualni osvajač talijanskog kupa, trofeja koji im je i osigurao izravan plasman u ovo natjecanje. Pod vodstvom trenera Vincenza Italiana, poznatog po forsiranju napadačkog nogometa, Bologna igra u formacijama 4-2-3-1 ili 4-3-3 s konstantnim visokim pritiskom na suparničku obranu.

Iako su u Serie A trenutačno na osmom mjestu s promjenjivom formom, u Europi su pokazali kvalitetu. Ligašku fazu završili su na desetom mjestu, a prolaz su potvrdili uvjerljivom pobjedom 3-0 protiv Maccabija iz Tel Aviva u zadnjem kolu.

Okosnicu momčadi čine iskusni igrači s pedigreom. Glavna zvijezda je krilni napadač Riccardo Orsolini (29), koji je do kraja siječnja već zabio jedanaest golova u svim natjecanjima. U napadu mu društvo prave mladi argentinski talent Santiago Castro te prekaljeni veterani Ciro Immobile i Federico Bernardeschi, čije je europsko iskustvo od neprocjenjive važnosti.

Motor momčadi u veznom redu je škotski kapetan Lewis Ferguson, a važnu ulogu u rotaciji ima i hrvatski reprezentativac Nikola Moro. Iako njihov napadački stil donosi atraktivne utakmice, ove su sezone pokazali i određene defenzivne slabosti, što bi Dinamo mogao iskoristiti.

S vrijednošću momčadi procijenjenom na oko 290 milijuna eura, Bologna predstavlja financijski i igrački moćnog suparnika koji svoje domaće utakmice igra na stadionu Renato Dall'Ara.

Belgijska tvornica talenata i brze tranzicije

Za razliku od Bologne, Genk ove sezone proživljava razočaranje u domaćem prvenstvu. Tek 11. mjesto u Jupiler Pro League znači da im je Europska liga postala prioritet i jedina prilika za spas sezone. Ligašku fazu završili su na devetom mjestu, tik iznad Bologne, čime su također osigurali status nositelja.

Genk je klasičan predstavnik belgijske škole nogometa, ima vrlo mladu momčad s prosjekom godina od samo 23, čija se igra temelji na brzoj tranziciji i individualnoj kvaliteti krilnih igrača.

Najveća zvijezda i najvrjedniji eksponat kluba je osamnaestogodišnji "wunderkind" Konstantinos Karetsas, ofenzivni veznjak procijenjen na čak 28 milijuna eura i glavni kreator igre. Prvi strijelac momčadi je južnokorejski napadač Oh Hyeon-gyu, dok po krilima opasnost stvaraju iskusni Japanac Junya Ito i prodorni desni bek Zakaria El Ouahdi.

Kapetan i lider na terenu je veznjak Bryan Heynen. Vrijednost njihove momčadi je otprilike dvostruko manja od Bolognine i iznosi oko 144 milijuna eura. Iako su u prvenstvu pokazali oscilacije, u Europi su bili znatno efikasniji, što potvrđuje i pet pobjeda u osam utakmica grupne faze.

Što Dinamo čeka u ždrijebu?

Pravila su jasna. Dinamo je kao 23. momčad nenositelj, što znači da će prvu utakmicu doigravanja igrati 19. veljače na Maksimiru. Uzvratna, odlučujuća utakmica na rasporedu je sedam dana kasnije, 26. veljače, u gostima, bilo u Bologni ili Genku.