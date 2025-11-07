Tko se iskreno radovao putu u Gibraltar? Europa za ovakvu Rijeku nije nagrada nego teret!

Nije bilo kiše, po neispunjenim željama trenera Victora Sancheza, nije bilo ni blata, po kojem je zadnje vrijeme često gazila po hrvatskim travnjacima, ali Rijeka je na Gibraltaru dobro zablatila ugled hrvatskog nogometnog prvaka. Jednako kao i vlastiti. Prvak države koja je na zadnja dva mundijala bila druga i treća nije mogao pobijediti prvaka države koja je 200. na Fifinoj ljestvici. Zvuči kao dobra zaj...

Samo na papiru, da. Jer remi protiv Lincolna, odnosno bod koji je Rijeka osvojila - a i osvojila ga je unatoč vodstvu - apsolutno nas nije bacio u stanje šoka. Ne bismo to uopće nazvali debaklom jer, kratko i jasno, Rijeka igra i djeluje loše. Kad ste takvi na terenu, makar financijama i kvalitetom na papiru nadmoćniji, onda čak i Gibraltarci nanjuše krv i zaprijete potpunim preokretom. Pa, eto, alibi tražite u nenogometnim uvjetima. U pravu je Sanchez kad kaže da umjetna trava nije podloga za nogometnu igru, čime bi se UEFA mogla pozabaviti za razliku od tercijarno bitnih stvari, ali, čekajte, zar treneru Rijeke to zaista može biti alibi?!

Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Europa, odnosno Konferencijska liga za ovakvu je Rijeku samo teret. Uslijed HNL beznađa u kojem se nalazi i pobjeda protiv Sparte po govoru tijela igrača nije izgledala ništa drugačije nego odrađivanje obaveze. Nismo sigurni da bi itko u svlačionici potvrdno odgovorio putuje li mu se iskreno u Gibraltar na europsku utakmicu protiv poluamatera... A Europu biste trebali shvatiti kao nagradu i igrati sa smiješkom. Ili?

I Dinamo se, nakon skoro 20 milijuna utučenih eura u prijelaznom roku, bori igrajući na dva fronta, zamislite onda kako kombinacija HNL-a i Europe može potencirati riječke muke. Teren i lopta uvijek sve pokažu, a pokazuju da među ovoljetnim ulaznim transferima više od ocjene dovoljan zaslužuje samo Daniel Adu-Adjei, hajde i zbog borbenosti Litavac Justus Lasickas, odnosno nekih već zaboravljenih golova i asistencija Tiago Dantas. Vignato se tek nameće, Husić i Jurić teško, Jankov, Kreilach i Sijarić nikako. Ako će gledati na Rujevici sve s pozitivne strane, postoji i zimski prijelazni rok...