Kako zadržati Lovru Kalinića i Marka Livaju te momčad pojačati "kapitalcima" poput Nikole Kalinića, Filipa Krovinovića, Ivana Perišića ili čak Šime Vrsaljka, čije ime se zadnje pojavilo kao navodna velika želja Hajduka u dijelu medija. Angažman takvih "kapitalaca" zvuči poput znanstvene fantastike, pogotovo kad se uzme u obzir paučina u Hajdukovoj blagajni, ali tko zna što se sve mota po glavi predsjednika Hajduka Lukše Jakobušića, koji je maksimalno podigao letvicu želja i ciljeva, i aktivno traži sponzore koji su ga spremni podržati u naumu sastavljanja momčadi koja će se u idućoj sezoni boriti za skupinu Konferencijske lige i oba domaća trofeja.

"Tko ne pokuša neće ni uspjeti" maksima je kojom se vodi predsjednik Hajduka, no pitanje je koliko su njegovi pokušaji realni i ostvarivi. Jer, kako god okrenuli i koliko god spustili cijenu samo zbog Hajduka, igrači poput oba Kalinića, Livaje, da ne spominjemo Krovinovića ili Vrsaljka i dalje su preskupi. Pa čak i da pristanu na pola tržišne cijene, još uvijek su to iznosi od kojih Hajdukovog blagajnika boli glava. A da novca nema i nije neka novost. Jakobušić i Nikoličius ne mogu trošiti novac koji nemaju, stare zalihe su presušile još u veljači, a potrošili su i naknade i bonuse koji su u međuvremenu stigli od transfera Ismajlija, Bradarića...

Da je tome doista tako, potvrđuju i vijesti iz Turske. Hajduk je obavijestio agente Umuta Nayira kako neće aktivirati opciju otkupa njegova ugovora od Bešiktaša za cca 400.000 eura – jer trenutno nemaju novca. Ostavljena je mogućnost naknadnog dogovora, no pitanje je hoće li im se ukazati nova prilika jer nakon 1. lipnja sve je u rukama Bešiktaša, koji više ne mora čekati odluku Hajduka, mogu zadržati ili prodati Umuta u neki drugi klub.

Čelnici Hajduka velike su nade polagali u transfer Marija Vuškovića u Torino, sa sportskim direktorom i predsjednikom sve su dogovorili, no nakon što je prošlog tjedna klupu preuzeo Ivan Jurić pregovori su stavljeni na čekanje do njegove odluke treba li mu Vušković ili ne. Posljedično tome na čekanju je i 4-5 milijuna eura vrijedna financijska injekcija, a time i odluke o otkupu ugovora igrača koji su protekle sezoni bili na posudbama. Ne samo Umuta, nego i Fossatija, Todorovića, Mujakića... Pogotovo Fossatija, koga bi željeli i iduće sezone vidjeti na Poljudu, bez obzira na odlazak Tramezzanija.

Vrijeme ide, a dok tržište ne profunkcionira čelnicima Hajduka ne preostaje ništa nego čekati te u međuvremenu rezati postojeće troškove momčadi i potraga za sponzorima koji će biti voljni platiti pojačanja. Riješili su se ugovora Mije Caktaša, pokušavaju na sve načine prodati Vuškovića, Jurića, Jaira..., Nikoličius nudi Posavca, Dolčeka, Nejašmića, Jakoliša..., ali najvećeg utega, ujedno i najbizarnijeg slučaja u novijoj povijesti Hajdukovih transfera, napadača Samuela Eduoka teško će se riješiti, odnosno, raskid ugovora će morati masno platiti.

Podsjetimo, Eduok je doveden na traženje tadašnjeg trenera Siniše Oreščanina, a predsjednik Marin Brbić i sportski direktor Saša Bjelanović popustili su traženju trenera s kojim su odnosi bili jako zategnuti nakon što je on dao podršku prijatelju i smijenjenom šefu Akademije Krešimiru Gojunu. I onda im se dogodila Gzira, Oreščanin je dobio otkaz na dan kad je Eduok potpisao ugovor, pa su se s nigerijskim napadačem mučili Oreščaninovi nasljednici. Na koncu je poslan na posudbu u turski Konyaspor, koji je preuzeo plaćanje njegove godišnje plaće, no tamo se ozlijedio, odigrao je svega 250 minuta i zabio jedan jedini gol, i to trećeligašu Manisi u kupu.

Uskoro na Hajdukova leđa opet pada teret Eduokovog ugovora, navodno teškog 600 - 700.000 eura. Naravno, mogu ga pokušati i raskinuti, no realno, teško da će se Nigerijac olako odreći bogate godišnje gaže kakvu nakon promašene sezone ne može dobiti u nekom drugom klubu. Pa čak i kad bi se Hajduk uspio nagoditi s Eduokom, ostaje mu još i obaveza plaćanja dodatnih 300.000 eura odštete koja nije plaćena kad je Eduok dolazio. Da ne bi ispalo kako je i onako preskupi Eduok bio još i skuplji, čelnici Hajduka naknadu su iz ulaznog prebacili u izlazni transfer!? Danas bi za tih gotovo milijun eura, koliko je u stvarnosti Eduok koštao Hajduka u prvoj sezoni, mogli platiti Livaju i Kalinića, a ni Caktaš ne izgleda toliko skup...