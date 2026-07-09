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Tko su članovi stožera koje je odabrao Slaven Bilić?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Tko su članovi stožera koje je odabrao Slaven Bilić?
Foto: Pixsell/Instagram
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Bilić dovodi ljude s kojima je godinama surađivao

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Stožer Slavena Bilića činit će pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dean Računica i Vatroslav Mihačić trener vratara. Uz njih će ostati i Vedran Ćorluka koji je bio u stožeru Zlatka Dalića, piše Sport Klub.

Bilić dovodi ljude s kojima je godinama surađivao. Riječanin Danilo Buturović jedan je od najbližih suradnika bivšeg izbornika 'vatrenih'. Kao diplomirani prevoditelj dodatno oplemenjuje Bilićev stožer.

 - Sa 17 godina pao sam s motora, ali nisam samo radi toga prestao igrati nogomet. Već u tim godinama lomio sam se... Igrati nogomet, ili upisati fakultet. Zbog teških ozljeda u toj prometnoj nesreći nisam mogao trenirati par mjeseci pa sam se uhvatio knjige. Danas sam diplomirani prevoditelj - rekao je svojedobno za 24sata.

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Tada je naglasio važnost poliglota u nogometu zbog njegove globalizacije, pogotovo nakon Bosmanovog pravila koje je zabranilo ograničenja za strane igrače.

 - U Saudijskoj Arabiji imali smo prevoditelja stalno uz sebe. Puno sporije to sve skupa ide, pitanje je koliko i prevoditelj razumije trenera. Imali smo "dolje" igrače od kojekuda, domaćim igračima trebalo je prevoditi na arapski, Brazilcima na portugalski... To je trajalo - pričao je dok je bio u stožeru Slavena Bilića u engleskom West Bromwich Albionu.

Foto: Instagram

S Bilićem surađuje od 2018., kada mu je bio pomoćnik u Al Ittihadu. Bilića je pratio i u West Bromwich Albion, Beijing Gouan, Watford i Al Fateh. 

Bilićeva okosnica je i legenda Hajduka Dejan Računica. I on s njim surađuje od razdoblja u Al Ittihadu, s tim da se 2022. kratko okrenuo samostalnoj trenerskoj karijeri te je u SHNL-u vodio Šibenik. 

Vatroslav Mihačić nekadašnji je golman koji je igrao s Bilićem u Hajduku, a trener vratara u reprezentaciji već je bio u dva navrata, ali pod izbornicima Ottom Barićem, Zlatkom Kranjčarom i Nikom Kovačem. Sedam godina istu je dužnost obnašao i u U-21 reprezentaciji. S Bilićem je surađivao u saudijskom Al Fatehu.

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Komentari 15
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