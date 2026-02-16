Obavijesti

PROMJENE U KLUBU

Potres u NK Osijeku: Sakalj i Čohar odlaze, preuzimaju žene!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

NK Osijek ima novo vodstvo! Ferenc Sakalj i Vladimir Čohar odlaze, a na čelo dolazi Alexandra Végh, prva žena predsjednica kluba. Sprema se velika transformacija

NK Osijek ima novo vodstvo. Ferenc Sakalj više nije predsjednik, a Vladimir Čohar direktor. Na čelo prvoligaša s Pampasa od petka formalno sjeda žena, Alexandra Vegh, dok Valentina Koprivnjak postaje direktorica. Čini se da je to bio razlog prošlotjednog odlaska uprave na krizni sastanak u Budimpeštu, nakon kojega su igračima napokon isplaćene i zaostale plaće.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ulaskom u sljedeću fazu strateškog razvoja nogometnog kluba NK Osijek, od 20. veljače 2026. dogodit će se sveobuhvatne promjene u upravi, s ciljem da se poslovanje Kluba učini učinkovitijim, osigura njegova dugoročna stabilnost i poveća konkurentnost. Želimo vas obavijestiti da je predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba Osijek, Ferenc Sakalj, podnio sporazumnu ostavku sa funkcije vodstva Kluba s učinkom od 20.02.2026..

Kao dio organizacijske transformacije, dogodit će se daljnje promjene u upravi: Vladimir Čohar, direktor i član upravnog odbora, također sporazumno napušta Klub. Mjesto predsjednika Ferenca Sakalja preuzet će Alexandra Végh, koja će svoje dugogodišnje međunarodno iskustvo iskoristiti za razvoj NK Osijeka. Novoimenovana predsjednica je tijekom karijere stekla sveobuhvatno profesionalno znanje u području sportskog menadžmenta, a njezino poslovanje karakterizira poslovni, vlasnički i investitorski pristup. Strateško razmišljanje, organizacijski razvoj i dosljedna provedba strukturnih reformi ključni su čimbenici njezinog upravljanja. Na svojim prethodnim pozicijama odigrala je odlučujuću ulogu u razvoju složenih operativnih sustava, povećanju organizacijske učinkovitosti i određivanju dugoročnih smjerova razvoja. Alexandrin profesionalni pristup pruža stabilnu osnovu za sljedeću fazu razvoja Kluba.

Foto: NK Osijek
KRIZA U OSIJEKU Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz? Zamjene se već naziru
Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz? Zamjene se već naziru

U budućnosti će Klub posebnu pažnju posvetiti modernizaciji profesionalne strukture, razvoju mladih nogometaša te svjesnom i održivom obnavljanju nogometne momčadi. Strateški cilj NK Osijeka je pružanje veće uloge talentiranim mladim igračima, uz očuvanje vrijednosti i tradicija na koje je Nogometni klub Osijek oduvijek bio ponosan. Člana Upravnog odbora, Vladimira Čohara, na mjestu direktora zamijenit će Valentina Koprivnjak, koja je također dugi niz godina članica Upravnog odbora. Profesionalna karijera Valentine Koprivnjak predstavlja prekretnicu u hrvatskom nogometu: Valentina je bila prva žena na mjestu direktorice nogometnog kluba. Pridružila se NK Osijeku 2003. godine i od tada je u vodstvu Kluba. Revitalizacija će se također odraziti na cjelokupno poslovanje Kluba.

Foto: NK Osijek

Cilj novog menadžmenta je stvoriti transparentniju i dinamičniju organizacijsku strukturu, dodatno ojačati odnose sa zajednicom i osigurati stabilnu gospodarsku podlogu za održivi razvoj. Uvjereni smo da Klub kroz obnovu, profesionalnu restrukturalizaciju i jedinstvenu podršku zajednice može imati uspješnu, stabilnu i ponosnu budućnost. U budućnosti će uprava nastojati dati novi zamah i dugoročnu perspektivu NK Osijeku", poručili su iz NK Osijeka.

