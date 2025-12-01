Tom Aspinall prvi put otvoreno nakon uboda u oko: On je jedna varalica, nije to slučajno učinio

U UFC-u 321 borba između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea završila je kontroverzno već u prvoj rundi, nakon uboda prstom u oko zbog kojega je meč proglašen no contestom. Iako se isprva nije oglašavao, aktualni prvak teške kategorije nakon detaljnog pregleda snimki uvjeren je da se nije radilo o slučajnosti, nego o namjeri.

Aspinall je na YouTube kanalu odgovarao na pitanja gledatelja i otvoreno progovorio o incidentu. Ustvrdio je da je Gane tijekom cijele runde koristio nedopuštene poteze

- Kada sam ponovno pogledao borbu, shvatio sam što se dogodilo. Tip mi je pokušavao iskopati oči tijekom cijele runde. Gotovo pri svakoj razmjeni udaraca u kojoj sam ga mogao dovesti u opasnost imao je prste ispružene prema mojim očima. Tip je varao od prve sekunde.

Prisjetio se i upozorenja Jona Jonesa, koji je s Ganeom radio 2023. godine i već tada govorio o njegovim upitnim taktikama. Aspinall je naglasio:

- Čak je i Jon Jones, najveći svih vremena, prije nego što se borio s njim, rekao da je Gane varalica i da koristi prljave taktike.

U videu je prikazan i Jonesov komentar s konferencije za medije.

- Primijetio sam da u mnogim borbama Gane udara ljude u potiljak. Nisam želio nikakvu prljavu igru na tako velikoj večeri.

Britanski borac objavio je i liječnički nalaz kojim je želio utišati kritike da je "tražio izlaz" iz borbe. Izvještaj potvrđuje obostranu traumatsku očnu ozljedu, funkcionalna oštećenja vida i dijagnozu obostranog traumatskog Brownova sindroma, zbog kojeg dvostruko vidi, ima ograničene pokrete oka i ne smije trenirati do daljnjega.

Aspinall je priznao da je borba bila zahtjeva, ali i da ju je kontrolirao. Govorio je da je svjestan Ganeovih kvaliteta i da je očekivao težak meč. Istaknuo je da mu je krvarenje iz nosa bilo uobičajena posljedica ranijih ozljeda, kao i da je planirao borbu voditi kroz više rundi.