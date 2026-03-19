Tomašević potvrdio: Cibona je pred revolucijom. Evo detalja

Uspavani div hrvatske, ali i europske košarke, legendarna Cibona, nalazi se na prekretnici. Naime, Grad Zagreb u četvrtak je potvrdio kako će se na gradskoj skupštini sljedeći tjedan naći odluka o preoblikovanju kluba iz sportske udruge u sportsko dioničko društvo. Time bi Cibona trebala dobiti novog vlasnika i, nadamo se, postati financijski rasterećen klub.

Kao što smo ranije pisali, novi vlasnik kluba trebao bi postati Victor Dodig, kanadski Hrvat i istaknuti bankar koji se smatra utjecajnom osobom u globalnom financijskom sektoru.

- Drago mi je da su budući vlasnici Cibone prepoznali njezin značaj kao legendarnoga zagrebačkog kluba i odlučili uložiti u budućnost zagrebačke i hrvatske košarke. U preoblikovanju sudjelujemo kao znak naše potpore Ciboni i profesionalnome poslovanju sportskih klubova - poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, koji je dodao...

Zagreb: Cibona i Dinamo susreli se u 24. kolu SuperSport Premijer lige

- Grad Zagreb neće sudjelovati u upravljanju klubom, jer je politika ove gradske uprave depolitizacija upravljanja sportskim klubovima, ali će kao i dosad ostati pouzdan partner svima koji transparentno rade za dobrobit zagrebačkog i hrvatskog sporta.

Postoji i ambiciozan plan, da se, prema Dodigovoj želji, cijeli proces preoblikovanja zaključi do 24. travnja, kada klub obilježava 80 godina postojanja. Ukupna vrijednost kapitala predviđena za privatizaciju iznosi 6,1 milijun eura, pri čemu su već uračunata potraživanja najvećih vjerovnika.

Dodig je do sada uložio 1,9 milijuna eura, što će se pretvoriti u vlasničke udjele, a sukladno zakonskim uvjetima osigurao je i dodatnih 1,7 milijuna eura. To znači da bi u novoj vlasničkoj strukturi sudjelovao s ukupno 3,6 milijuna eura, što bi mu donijelo većinski udio od 71,21 posto.

Iz Grada Zagreba poručuju kako će rezultat tranzicije biti klub koji je transparentno vođen i održiv, s fokusom na razvoj mladih igrača i s fokusom na profesionalne igrače. Dodaju kako će Grad Zagreb ostati manjinski dioničar u Ciboni, ali neće preuzimati većinsko vlasništvo niti izravno upravljanje klubom.

Također, dvorana KC Dražen Petrović ostaje u gradskom vlasništvu kao javni resurs. Neće biti uložena u temeljni kapital. Ako Gradska skupština donese odluku o preoblikovanju, slijedi registracija pri nadležnom sudu, uz prethodno odobrenje nacionalnog povjerenstva za preoblikovanje, te suglasnost ministra nadležnog za sport.