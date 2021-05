Ovog ljeta odigravanje Superkupa za netom završenu sezonu ima smisla koliko hladna juha i topla piva. Osvajač i Prve HNL i Kupa, Dinamo, trebao bi igrati - sam sa sobom. To bi možda bila utakmica u kojoj bi na djelu vidjeli dvije najbolje hrvatske momčadi, ali što se Superkupa tiče hrvatski nogomet ionako već ima jedan neodrađen posao.

POGLEDAJTE VIDEO: Nebo se plavi...

Prošle godine osvajač Kupa (Rijeka) i prvak (Dinamo) nisu igrali za trofej zbog ludo prenatrpanog rasporeda i nikad prije doživljenih pandemijskih okolnosti. Ove godine Dinamo je osvojio sve živo i neživo pa ima logike da se naš Superkup odigra kao Europsko prvenstvo, s odgodom od godinu dana.

Naravno, nisu to ni izbliza više one iste momčadi koje su prošle godine uzele prvenstvo i Kup (posebno je to istina za Rijeku), a nema niti jednog zakona ili statuta prema kojem se Superkup treba i(li) mora odigrati, ali... Trofej je trofej, a sad napokon postoji i termin.

Naravno, ako se klubovi slože i oko odigravanja i oko termina. Kao prvi slobodni datum neslužbeno se spominje 10. srpnja... Subota koja savršeno odgovara - Rijeci. Dinamu baš i ne jer bi mu utakmica protiv bijelih s Kvarnera pala između dva silno važna ispita u 1. pretkolu Lige prvaka koje se igra 6./7. pa 13./14. srpnja.

Rijeka svoju europsku priču tj. 2. pretkolo Konferencijske lige počinje tek 22. srpnja i njoj bi Superkup legao vrhunski: i kao svojevrsna 'generalka' za 1. kolo Prve HNL (starta 17. srpnja) i kao šansa da ove godine ipak osvoji jedan trofej.

Bijeli pripreme počinju 14. lipnja (radit će se na Rujevici i Kranjskoj Gori), a predstavnici riječkog i zagrebačkog kluba o svemu će u miru moći popričati sljedećeg tjedna u metropoli kada će Hrvatski nogometni savez upriličiti ždrijeb za sezonu 2021/22.

HNS, normalno, nema ništa protiv. Ako žele klubovi mogu odigrati Superkup dan prije finala Eura (igra se 11.07. u Londonu, od 21:00). Damir Krznar u vitrine je već stavio dva 'modra' pehara, a Goran Tomić (koji je u 2,5 mjeseca s 'bijelima' napravio malo čudo odvevši ih u Europu) ovog bi ljeta mogao osvojiti svoj prvi trofej kao trener Rijeke!