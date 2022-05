Tomić: Podići trofej usred Splita bio bi najsretniji trenutak moje dosadašnje trenerske karijere

Četvrtak, Split, stadion Poljud, 19 sati. Jadranski derbi u finalu kupa, Hajduk - Rijeka za Rabuzinovo 'Sunce'. I jednima i drugima utakmica sezone i fantastični završetak hrvatske nogometne 2021/22-e,

Trener 'Bijelih' Goran Tomić je, u eter Radio Rijeke, podvukao crtu na riječki dio HNL priče i bacio pogled prema skorašnjem završnom činu, lovu na trofej.

Za početak: koliko je četvrto mjesto u ligi uspjeh, a koliko neuspjeh uza ovu generaciju?

- Kad se podvuče crta: svi su na onom mjestu na kojem su i zaslužili biti. Na zimu smo bili prvi pa potonuli u drugom dijelu. A sad, uspjeh ili ne... Ovisi iz kojeg se kuta gleda.

Povukao je paralelu sa sezonom-dvije unazad:

- Ako gledamo Rijekin učinak prošle sezone ovaj je plasman lošiji, ali smo osvojili i četiri boda više i imamo više pobjeda i više smo golova zabili. Prije dvije godine tih 65 osvojenih bodova bilo je dovoljni za biti drugi.

Jako je bitan, misli Šibenčanin na riječkoj klupi, bio zimski mercato.

- Konkurencija je izrazito ojačala, dovodili su pojačanja i u zimskom prijelaznom roku i to su, po meni, glavni razlozi što se ove sezone osvojilo četvrto mjesto.

Njegova je Rijeka imala previše oscilacija i zabila najviše, ali primila previše golova (gol razlika u HNL-u: 71-51).

- Preko 50 primljenih golova? Opet ovisi na koji se način gledaju i te brojke. Primila je Borussia Dortmund u Bundesligi 52 gola, a prvenstvo su završili na drugom mjestu tako da... Meni je bitno da je ekipa postigla puno golova, više od svih.

Za ta 122 gola koje su gledatelji Rijekinih utakmica mogli vidjeti u Prvoj HNL postoji jasan razlog:

- Opredijelili smo se za takav nogomet na početku sezone, igrali smo za gol više, a pitanje je kako bi sve skupa izgledalo da smo se odlučili za neku drugu, oprezniju taktiku.

Zaključak?

- Priuštili smo navijačima ove godine jaku puno dobrih i zanimljivih utakmica, bilo je i lošijih, ali kažem... Konkurencija se, pogotovo u zimskom prijelaznom roku, ojačala i to je glavni razlog zašto nismo uspjeli održati korak iz prvog dijela sezone.

Rijeka se pobjedom kod Dragovoljca u 27. kolu mogla vratiti na prvo mjesto, imala je duplu krunu pred očima i onda...

- Realno, kad smo pobijedili Osijek i ušli u finale kupa imali smo četiri pobjede zaredom i plasman u finale, sjajnu situaciju. Onda je došlo gostovanje kod Hrvatskog dragovoljca i mi smo: teško kiksali.

I nije stalo na tome.

- Zasluženo smo to izgubili, od tog se udarca nismo oporavili nego igrali toplo-hladno, a za biti na vrhu momčad mora imati: manje oscilacija.

Uz tu utakmicu još jedna-dvije su ostavile puno gorčine.

- Bilo je još utakmica koje su mi bile veliko razočaranje. Npr. na poluvremenu vodimo 3-0 doma protiv Dinama pa u pet minuta napravimo dva penala. Pa protiv Hajduka doma, povedemo 2-1 i odmah napravimo penal za 2-2.

Pogled prema finalu, rubrika 'nedostaju'?

- Velkovski je imao nekih problema još tijekom prošlog tjedna pa sam ga zato izvukao iz igre na poluvremenu, da ništa ne riskiramo. Vučkić je i dalje upitan. Zadnje tri utakmice smo malo rotirali kadar da ne preopteretimo igrače.

Drmić se vraća?

- Da, naravno. Drmić se vraća. Nekih problema su kroz tjedan, kao i Velkovski, imali Čerin, Vukčević i Abass, ali kažem: upitan je jedino Vučkić, svi ostali su zdravi i u treningu.

Kako ćete igrati u finalu?

- Dvaput smo igrali na Poljudu i dvaput ih pobijedili. Način na koji treba igrati se zna. Moramo biti koncentrirani, odgovorni, strpljivi i hrabri, tražiti način da zabijemo. Trebamo igrati naš nogomet.

Rijeka je, kaže Tomić, dokazala kako zna kako što treba napraviti.

- Protivnik je izuzetno jak, ali ova Rijeka može pobijediti Hajduk u Splitu. Jedini smo koji su ih ove sezone dvaput dolje pobijedili. Imamo mi svoje šanse i snage da uzmemo trofej.

Ove sezone u Jadranskim derbijima gubi momčad koja igra na svom stadionu. Sva četiri puta.

- Lako su objašnjive naše pobjede u Splitu i njihove u Rijeci: igrače povuče atmosfera pa malo zaborave na plan igre nego više idu srcem umjesto hladnom glavom. Mora se koji put stati na loptu, a ne stalno biti u presingu i ganjati protivnika.

U zadnjem porazu istrčali ste u 4-2-3-1. Za finale ide povratak na koncept s tri stopera i tri vezna?

- O sastavu i sustavu sigurno neću govoriti. Igrali smo protiv njih i 3-5-2 i 4-2-3-1, starteri su znali biti i Abass i Murić... Vidjet ćete sve kad se isprinta službeni zapisnik.

Prije dva tjedna na Rujevici Krovinović je imao hektare i hektare prostora da radi što ga volja.

- Ma u zadnjoj utakmici prostora nije imao samo Krovinović nego svi njihovi igrači. To je bilo bez konkurencije naše najlošije poluvrijeme ove godine. I opet smo skrivili 11-erac.

Protivnika hvali, ali još više: vjeruje svojim igračima.

- Protiv Hajduka se mora igrati sa stalnom maksimalnom koncentracijom, pomagati jedan drugome, uzimati druge lopte. Oni imaju top igrače i mi moramo biti u našem najboljem izdanju da napravimo što želimo: uzmemo taj kup.

Odlučiti bi mogli i penali.

- Ako dođe do jedanaesteraca bit ćemo spremni. Da bi došli do finala morali smo izbaciti Dinamo u Maksimiru, Osijeka kod kuće i... Sad je red da to zaokružimo u Splitu.

Na Poljudu će biti 3 tisuće riječkih navijača, a Goran Tomić ima samo jednu želju:

- Silni značaj ima i silnu snagu nam daje ta podrška naših navijača. I nitko sretniji od mene da pred njima podignemo taj trofej usred Splita. To bi mi bio prvi trofej i najsretniji trenutak u mojoj trenerskoj karijeri, a Rijeci: sedmo Rabuzinovo 'Sunce'.

Najčitaniji članci