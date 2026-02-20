Obavijesti

Sport

Komentari 1
EVO KOLIKO SU ZARADILI

Toni Fruk ne zabija, ali Rijeka rastura i na korak je od sna

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Toni Fruk ne zabija, ali Rijeka rastura i na korak je od sna
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prema izračunima, čak je 75 posto šansi da će proći u osminu finala Konferencijske lige, a napravi li to, igrat će protiv francuskog Strasbourga ili poljskog Rakowa

Admiral

Kada je Victor Sanchez u rujnu prošle godine preuzeo Rijeku, klub se nalazio u teškoj situaciji. Na dnu HNL-a, s narušenom atmosferom i momčadi koja je bila bez grama samopouzdanja i ovisna o najboljem igraču Toniju Fruku. Malo tko je bio optimističan, mislili su mnogi da ide klasičnog potonuće nakon dvostruke krune, ali španjolski mag, s bogatim životopisom, znao je koliki potencijal ima Rijeka i što sve može s njom napraviti ove sezone. Transformacija je u početku teže išla, učilo se i na porazima, a onda je krenuo uzlet i kulminaciju svega toga vidjeli smo u Nikoziji.

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Rijeka - Varaždin 02:07
Golovi na utakmici Rijeka - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hrvatski prvak na koračić je od osmine finala Konferencijske lige nakon što je u prvoj utakmici doigravanja pobijedio Omoniju (1-0). Bojažljiv su neki bili jer Riječani su ove sezone u Europi u gostima pobijedili tek slabašni Shelbourne, gubili su čak i od armenskog Noaha, dobili 'petardu' u Solunu, no ovaj put je to bila jedna drugačija Rijeka. Borbena, agresivna, čvrsta pa i prljava, ono što joj je kronično nedostajalo ove sezone.

Foto: HNK Rijeka

Sve je to rezultat rada sa studioznim Sanchezom, izvrsnim psihologom, koji je igrače uvjerio da moraju biti hrabriji, odlučniji i beskompromisni. Rijeka je pokazala da može pobijediti utakmice u kojima ne dominira, ne stvara puno prilika i njezina igra ne plijeni ljepotom. Bila je dovoljna lopta s očima Tiaga Dantasa i genijalnost Danijela Adua-Adjeija koji je zabio spektakularan gol petom za prednost uoči uzvrata na Rujevici.

Foto: HNK Rijeka

I optimizam još dodatno raste s činjenicom da je riječki stadion ove sezone u Europi postao neosvojiva tvrđava za mnoge. Rijeka je na njoj pobjeđivala PAOK (1-0), Spartu Prag (1-0) i Celje (3-0), remizirala s AEK Larnacom (0-0) i Ludogorecom (0-0), dok joj je jedini poraz nanio Shelbourne (2-1). No, bila je to faza destabilizacije i loših rezultata s početka sezone, samo dva tjedna kasnije Radomir Đalović dobio je otkaz. 

Najveća pobjeda Rijeke je što je počela pobjeđivati bez učinka svog najboljeg igrača Tonija Fruka (24) o kojem je prošle sezone i na početku sezone bila previše ovisna. Činjenica je da je i dalje nezamjenjiv u momčadi, njegov utjecaj je nemjerljiv i suigrače čini boljima, širi strah i trepet u redove protivnika, no već sedam utakmica je bez gola i u tom periodu neki drugi su podmetnuli leđa. Kao recimo Tiago Dantas.

Foto: HNK Rijeka

Postao je motor momčadi, čovjek kojem se lopta lijepi za nogu, a oko sebe vidi apsolutno sve. Kreira, razigrava, a počeo je i zabijati. Stasom najmanji na terenu, a najdominantniji. Na trenutke nas je s nekim potezima podsjetio na legendarnog Španjolca Andresa Iniestu... Kada je u ovakvoj formi, nikoga ne čudi da je nekoć slovio za jednog od najvećih portugalskih talenata, koji je igrao za Bayern i Benficu.

Formu je podigao i Ante Jurić, koji igra sve bolje u posljednje vrijeme, kao i Daniel Adu-Adjei, koji je zabio za pobjedu u Nikoziji, dok je Teo Barišić postao novi beton u obrani. Sve je veći izbor igrača na koje Sanchez može ozbiljno računati i to je ono što ga može najviše veseliti uoči udarnog dijela sezone. 

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka je hrabrom i odlučnom predstavom u Nikoziji sebi odškrinula vrata osmine finala. Prema izračunima, čak je 75 posto šansi da će proći u daljnju fazu Konferencijske lige, a napravi li to, igrat će protiv francuskog Strasbourga ili poljskog Rakowa. Isto tako, prolaskom će i napuniti blagajnu. Dobit će 800.000 eura, a do sada je u blagajnu sjelo šest milijuna eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice
SAD JE OPTUŽENIK

Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice

Joško Jeličić pod optužbom! Uskok traži godinu dana zatvora zbog lažnog iskaza u aferi Dinamo 2. Priznao je laganje u istrazi o izvlačenju 25 milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026