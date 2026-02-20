Toni Fruk ne zabija, ali Rijeka rastura i na korak je od sna

Kada je Victor Sanchez u rujnu prošle godine preuzeo Rijeku, klub se nalazio u teškoj situaciji. Na dnu HNL-a, s narušenom atmosferom i momčadi koja je bila bez grama samopouzdanja i ovisna o najboljem igraču Toniju Fruku. Malo tko je bio optimističan, mislili su mnogi da ide klasičnog potonuće nakon dvostruke krune, ali španjolski mag, s bogatim životopisom, znao je koliki potencijal ima Rijeka i što sve može s njom napraviti ove sezone. Transformacija je u početku teže išla, učilo se i na porazima, a onda je krenuo uzlet i kulminaciju svega toga vidjeli smo u Nikoziji.

Pokretanje videa... 02:07 Golovi na utakmici Rijeka - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hrvatski prvak na koračić je od osmine finala Konferencijske lige nakon što je u prvoj utakmici doigravanja pobijedio Omoniju (1-0). Bojažljiv su neki bili jer Riječani su ove sezone u Europi u gostima pobijedili tek slabašni Shelbourne, gubili su čak i od armenskog Noaha, dobili 'petardu' u Solunu, no ovaj put je to bila jedna drugačija Rijeka. Borbena, agresivna, čvrsta pa i prljava, ono što joj je kronično nedostajalo ove sezone.

Foto: HNK Rijeka

Sve je to rezultat rada sa studioznim Sanchezom, izvrsnim psihologom, koji je igrače uvjerio da moraju biti hrabriji, odlučniji i beskompromisni. Rijeka je pokazala da može pobijediti utakmice u kojima ne dominira, ne stvara puno prilika i njezina igra ne plijeni ljepotom. Bila je dovoljna lopta s očima Tiaga Dantasa i genijalnost Danijela Adua-Adjeija koji je zabio spektakularan gol petom za prednost uoči uzvrata na Rujevici.

Foto: HNK Rijeka

I optimizam još dodatno raste s činjenicom da je riječki stadion ove sezone u Europi postao neosvojiva tvrđava za mnoge. Rijeka je na njoj pobjeđivala PAOK (1-0), Spartu Prag (1-0) i Celje (3-0), remizirala s AEK Larnacom (0-0) i Ludogorecom (0-0), dok joj je jedini poraz nanio Shelbourne (2-1). No, bila je to faza destabilizacije i loših rezultata s početka sezone, samo dva tjedna kasnije Radomir Đalović dobio je otkaz.

Najveća pobjeda Rijeke je što je počela pobjeđivati bez učinka svog najboljeg igrača Tonija Fruka (24) o kojem je prošle sezone i na početku sezone bila previše ovisna. Činjenica je da je i dalje nezamjenjiv u momčadi, njegov utjecaj je nemjerljiv i suigrače čini boljima, širi strah i trepet u redove protivnika, no već sedam utakmica je bez gola i u tom periodu neki drugi su podmetnuli leđa. Kao recimo Tiago Dantas.

Foto: HNK Rijeka

Postao je motor momčadi, čovjek kojem se lopta lijepi za nogu, a oko sebe vidi apsolutno sve. Kreira, razigrava, a počeo je i zabijati. Stasom najmanji na terenu, a najdominantniji. Na trenutke nas je s nekim potezima podsjetio na legendarnog Španjolca Andresa Iniestu... Kada je u ovakvoj formi, nikoga ne čudi da je nekoć slovio za jednog od najvećih portugalskih talenata, koji je igrao za Bayern i Benficu.

Formu je podigao i Ante Jurić, koji igra sve bolje u posljednje vrijeme, kao i Daniel Adu-Adjei, koji je zabio za pobjedu u Nikoziji, dok je Teo Barišić postao novi beton u obrani. Sve je veći izbor igrača na koje Sanchez može ozbiljno računati i to je ono što ga može najviše veseliti uoči udarnog dijela sezone.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka je hrabrom i odlučnom predstavom u Nikoziji sebi odškrinula vrata osmine finala. Prema izračunima, čak je 75 posto šansi da će proći u daljnju fazu Konferencijske lige, a napravi li to, igrat će protiv francuskog Strasbourga ili poljskog Rakowa. Isto tako, prolaskom će i napuniti blagajnu. Dobit će 800.000 eura, a do sada je u blagajnu sjelo šest milijuna eura.