Tony poludio na Khabiba: Opet se uplašio, oduzmite mu titulu!

Ma, Khabib je znao da se neće boriti. Pa opet je pobjegao. Khabib je pi*ka. Rekao sam mu da ću obrisati je**ni pod s njegovom kapom i lik je pobjegao. Treba mu se oduzeti titula, rekao je Tony Ferguson (36) u javljanju za Ariela Helwanija nakon što je saznao da se u glavnoj borbi UFC-a 249 neće boriti protiv Khabiba Nurmagomedova (31) za titulu lake kategorije.

Dagestanac je na Instagram profilu poslao poruku koja je upućivala na to kako odustaje od borbe na spomenutom događaju, a sve je na Twitteru potvrdio i pouzdani novinar koji prati UFC, Ariel Helwani.

Khabib Nurmagomedov confirms he will not be fighting on April 18. He explains his feelings in an IG post just published. https://t.co/4Ac87DepmE pic.twitter.com/pCOOEx4yA4