Topić: Skupo nas je koštala ta kriza. Poklonili smo im golove. Soldo: Pobijedili smo sami sebe

Dinamo je u šestom kolu Europske lige na Maksimiru izgubio 3-1 od Betisa. Bio im je to treći uzastopni poraz u Europi, a trenutačno su 25. na ljestvici, prvi ispod crte za prolazak u play-off. Prve minute u Europskoj ligi na Maksimiru danas je odigrao i Fran Topić, kojeg je Dinamo uoči susreta registrirao umjesto Matea Lisice, koji se zarazio mononukleozom.

Nije to bio debi iz snova kojem se nadao mladi napadač koji je briljirao u prošlom kolu HNL-a protiv Hajduka. Nakon utakmice, iako igrač s najmanje iskustva, stao je pred kamere i komentirao utakmicu.

- Što se utakmice tiče, dobro smo stajali prvih 30 minuta, nakon toga smo upali u mini-krizu u kojoj smo poklonili golove. U drugom dijelu morali smo izaći hrabrije i odlučnije. Na kraju smo zabili taj počasni gol - rekao je Topić za Arenu Sport.

Betis je ovom pobjedom osigurao prolazak dalje u Europskoj ligi. Ostaje im samo vidjeti hoće li biti među prvih osam i preskočiti prvu rundu doigravanja ili će ipak morati igrati play-off.

- Oni su kvalitetna momčad, igraju u jednoj od najboljih liga svijeta. Ozbiljna su ekipa i imaju sjajne pojedince koje je teško zaustaviti. Puno se kreću, mi smo se borili koliko smo mogli, ali danas nije išlo.

Za kraj Topić je naglasio kako se fokus sada seli na HNL i utakmice sa Slavenom i Lokomotivom koje im preostaju do kraja godine.

- Cilj je ostati prvi do kraja godine, dvije preostale utakmice u prvenstvu pobijediti bez obzira na ovaj poraz i idemo hrabro na Slaven - zaključio je Topić.

Pred kamere je nakon utakmice stao i još jedan debitant, Marko Soldo.

- Kvalitetniji su i to je to, posebno se to vidjelo u prvom dijelu. Upali smo u rupu od 15 minuta u kojoj smo primili golove. Do prvog pogotka čak smo i dobro stajali. Imam osjećaj da smo danas više sami sebe pobijedili nego što su oni to napravili. U drugom dijelu pokazali smo da se možemo nositi s njima, samo treba hrabrosti - rekao je Soldo.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Utakmica je bila slična onoj ranije u 4. kolu protiv Celte Vigo, kada je Dinamo "dariva"“ protivnika.

- Kad dođe tako jaka europska momčad i kada im dajemo poklone, oni to iskoriste. To moramo ispraviti i raditi na tome da budemo mirni, sigurni u sebe, da držimo posjed i natjeramo ih da se umaraju. Kada nismo kompaktni, kada svatko ne prati svog igrača, onda je teško. Oni rotiraju, brzi su i nije lako ući u duele. Kada igramo kompaktno, onda to možemo, i to se vidjelo u drugom dijelu kada smo bili al pari s njima.

Kao i njegov suigrač Topić, naglasio je da je sada najvažnije zaključiti godinu u prvenstvu pozitivnim rezultatima.

- Najbitnije nam je sada pobijediti preostale utakmice u prvenstvu, da završimo polusezonu na prvom mjestu i nakon toga se odmorimo - zaključio je Soldo