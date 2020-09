Toplakov 250. susret na klupi u HNL-u: 'Pa treba samo nabrojati 250! Veliko je, ne mislim stati'

Samir Toplak će na klupi Varaždina dočekati svoj 250. trenerski susret u 1. HNL. U goste dolazi Osijek, a kneginečki stručnjak bi nakon pobjede protiv Istre (1:0) volio jubilej zaokružiti novim osvajanjem bodova

<p>Preskočio je <strong>Igora</strong> <strong>Pamića </strong>(248) te juri prema <strong>Ivanu Kataliniću </strong>(270) na vječitoj listi trenera s najviše nastupa u HNL-u. <strong>Samir Toplak</strong> svoj 250. nastup na klupi nekog kluba u elitom rangu hrvatskog nogometa dočekat će u rodnom <strong>Varaždinu</strong>.</p><p>- Strašno veliki jubilej, pa treba samo nabrojati do 250. Ovo je velika stvar, mislim da sam među 4 svih vremena u HNL-u, ali ne mislim tu stati. Lijepo je to, bilo bi lijepo proslaviti pobjedom, ali sad je najbitnije da ekipa dobro funkcionira i da imamo više bodova nego prošle sezone - rekao je kneginečki stručnjak.</p><p>Nakon što u prošlom kolu slavili protiv <strong>Istre </strong>(1:0) u Puli, nogometaši Varaždina dočekuju 'umorni' Osijek. Slavonci na čelu s <strong>Nenadom Bjelicom </strong>dolaze u sjeverniji grad na Dravi nakon što su u drugom pretkolu kvalifikacija za europsku ligu izgubili kod kuće od švicarskog <strong>Basela</strong> (1-2).</p><p>- Nova utakmica, nova sezona, Osijek dolazi s novim trenerom i sigurno puno većim elanom i energijom. Sigurno će tražiti satisfakciju kod nas nakon ispadanja iz Europe, ali gledajte, mi smo ekipa koja ima glavu i rep, određenu kvalitetu i ako ćemo odraditi kako bi trebali, sigurno da imamo šanse protiv Osijeka. Moramo biti kompaktni, ali imamo puno, puno problema u obrani koja je skroz poremećena, imam samo četiri igrača na raspolaganju i tu ima dosta problema kojima se moramo prilagoditi i biti kompaktni. Uz podršku naših navijača koje očekujem u nedjelju možemo do pozitivnog rezultata - objasnio je Toplak.</p><p>Nakon ozljede Ivana Novoseleca i odlaska Matije Rodina, Toplak će imati problema u obrani, ali morati će se snaći, kao što je to dosad radio - što na klupi Intera, što na klupi Varaždina. U 249 utakmica u HNL-u Samir ima 70 pobjeda, 71 remi i 108 poraza. U elitnom rangu hrvatskog nogometa vodio je <strong>Varteks</strong>, <strong>Cibaliju</strong>, <strong>Inter </strong>i <strong>Varaždin</strong>.</p>