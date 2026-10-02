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U SLUŽBENOM PRIOPĆENJU

Torcida je spomenula stadione u Zagrebu, a evo tko sve financira Kranjčevićevu i Maksimir...

Piše 24sata,
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Torcida je spomenula stadione u Zagrebu, a evo tko sve financira Kranjčevićevu i Maksimir...
Foto: Marko Lukunić/Pixsell, Grad Zagreb
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Torcida je udarila po državi i Plenkoviću zbog Poljuda, tvrdeći da Split mora dobiti isti tretman i financiranje kao Zagreb. No, Kranjčevićeva je gradski projekt, a država s Gradom sufinancira samo novi Maksimir

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Torcida je u novom priopćenju otvorila pitanje budućnosti Poljuda i odnosa države prema ulaganjima u nogometnu infrastrukturu. U objavi su posebno prozvali premijera Andreja Plenkovića te se osvrnuli na projekte novih stadiona u Zagrebu, uz poruku da bi Split i Hajduk trebali dobiti jednak tretman.

- Ako se Zagrebu i Dinamu, kao najljućem rivalu, grade dva NOVA stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva NOVA će se graditi Splitu i Hajduku, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa, stoji, između ostalog, u priopćenju Torcide.

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Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI

Međutim, dva zagrebačka projekta nemaju isti model financiranja. Kranjčevićeva se gradi novcem iz gradskog proračuna, dok je kod Maksimira predviđeno zajedničko sudjelovanje države i Grada Zagreba. Prema sporazumu koji su Vlada i Grad potpisali u veljači 2025., troškovi izgradnje Maksimira dijele se u omjeru 50:50.

Stadion u Kranjčevićevoj vrijedan je oko 38 milijuna eura bez PDV-a, a Grad Zagreb službeno navodi da se projekt u cijelosti financira iz gradskog proračuna. Za izvođača je odabran Strabag, čija je ponuda iznosila oko 37,87 milijuna eura bez PDV-a.

Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Novi objekt imat će 11.163 mjesta, natkrivene tribine sa sve četiri strane i ispunjavati kriterije četvrte Uefine kategorije. Grad Zagreb pritom je Kranjčevićevu definirao kao jedan od svojih strateških projekata, a njezina obnova ujedno je preduvjet za uklanjanje postojećeg stadiona Maksimir i izgradnju novog.

Kranjčevićeva nije zamišljena kao isključivo Dinamov stadion. Nakon završetka projekta trebala bi služiti za različite sportske sadržaje, a Dinamo bi je trebao koristiti dok traje izgradnja novog Maksimira.

Foto: Zagrebačka Infrastruktura/YouTube

Kod Maksimira je financijska konstrukcija drukčija. Vlada i Grad Zagreb određeni su kao ravnopravni partneri, pri čemu svaki sudjeluje s polovinom ulaganja. Država, dakle, nije preuzela financiranje oba zagrebačka stadiona, nego sudjeluje u projektu novog Maksimira. Procijenjena vrijednost samog novog nogometnog stadiona iznosi 175 milijuna eura bez PDV-a. Kada se projektu pridodaju uređenje okoliša, garaža i tri pomoćna nogometna terena, ukupna procijenjena vrijednost raste na oko 205 milijuna eura bez PDV-a.

Foto: VG13 Architects

Planirani Maksimir trebao bi imati oko 35.000 mjesta, a projekt predviđa i garažu s oko 800 mjesta te tri terena za trening, od kojih bi jedan imao tribinu kapaciteta 1500 gledatelja. U ožujku 2026. objavljen je međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za projekt stadiona i Sportskog centra Svetice. Maksimir ima i poseban status. Vlada ga je, zajedno s Poljudom, proglasila sportskom građevinom od nacionalnog interesa, što je jedan od temelja za sudjelovanje države u realizaciji projekta.

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Komentari 35
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