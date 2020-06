Torcida okrenula palac dolje i Renato Pandža je postao bivši

Tijekom utakmice Hajduka i Slaven Belupa na sjeveru Poljuda je osvanula poruka savjetniku predsjednika Marina Brbića Renatu Pandži koji je danas s predsjednikom dogovorio sporazumni raskid ugovora...

<p>Iz Hajduka je jutros odaslano priopćenje predsjednika Uprave Marina Brbića, koji se oprostio od svog savjetnika za razvoj, strategiju i komunikacije <strong>Renata Pandže</strong>:</p><p><em>Kao predsjednik Uprave prihvaćam zahtjev za sporazumni raskid ugovora svog savjetnika za razvoj, strategiju i komunikacije g. Renata Pandže. Gospodina Pandžu sam pozvao da se kao vanjski konzultant pridruži mom timu isključivo temeljem njegovog obrazovanja, stručnog znanja i 25-godišnjeg radnog iskustva. On je u proteklih šest mjeseci savjesno i s maksimalnom odgovornošću posvećeno obavljao svoj posao, pokrenuo je niz projekata i stvari koje su bitne za klub. Čvrsto stojim iza svega što je u dosadašnjem periodu napravio za Hajduk i zajedno sa svojim suradnicima učinio sam sve da zajedno s nama nastavi razvijati sve ono što smo predvidjeli u planu i programu.</em></p><p><em>No, na koncu moram prihvatiti njegovu odluku da ne želi biti teret i moguća točka razdora između navijača i kluba. Prije svega žao mi je što se sve odvilo na ovakav način, ali g. Pandža nije želio biti problem nego rješenje koje će donijeti dodatnu vrijednost brojnim procesima koji su pokrenuti. Želimo mu svu sreću u daljnjem radu i karijeri, a vjerujemo da ćemo se zajedno radovati uspjesima kluba u budućnosti.</em></p><p>Renato Pandža je u Hajduk stigao prije šest mjeseci, no njegova povijest s Hajdukom seže daleko u povijest, iz vremena kada je bio jedan od vođa Torcide. Navijačima Hajduka očito nije najbolje leglo to što je 'jedna od njih prešao na drugu stranu', i to na način da je par dana prije dolaska u Hajduk osnovao tvrtku 'Jedanaesta ura' preko koje je i potpisao o ugovor s klubom.</p><p>Navodno je bilo i 'šumova u komunikaciji' kada je u pitanju strategija kluba na kojoj je Pandža radio, a koja se uopće nije bavila sportskim dijelom, kao i podrška 'socios modelu' koji zagovaraju navijači, pa je tijekom utakmice Hajduka i Slaven Belupa na sjeveru osvanula poruka 'Pandža odj...', koja je Brbićevog savjetnika toliko pogodila da je odlučio sam odstupiti.</p>