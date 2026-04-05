VAŽNA POBJEDA TORINA

Gol Torina za milijune na računu Dinama. Evo o čemu se radi...

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Foto: Gabriele Masotti/IPA Sport / ipa-agency.net

Torino šokirao Pisu golom Adamsa u 80. minuti! Pisa u sve većim problemima, a Torino se uspinje ljestvicom. Vlašić igrao cijeli susret s kapetanskom vrpcom, Kulenović izašao. Za Pisu branio Šemper

Nogometaši Torina s minimalnih 1-0 su pobijedili na gostovanju u Pisi i tako domaćinu još više otežali borbu za ostanak u elitnom razredu talijanskog klupskog nogometa. Ova pobjeda vjerojatno je Dinamu donijela nove milijune

Pobjednički pogodak je u 80. minuti postigao škotski napadač Che Adams, koji je u 63. minuti ušao u igru umjesto hrvatskog centarfora Sandra Kulenovića.

Uz njega je u početnoj postavi Torina s kapetanskom vrpcom bio i Nikola Vlašić koji je odigrao cijelu utakmicu. Vrata Pise vrlo dobro je branio Adrian Šemper, a kod pogotka je bio potpuno nemoćan.

Ova pobjeda vjerojatno je odigurala Dinamu nove milijune. Naime, u ugovoru o posudbi Kulenovića u Torino nalazi se klauzula prema kojoj će transfer postati trajan ako Torino ostane u ligi, čime će u maksimirsku blagajnu stići oko tri milijuna eura. S obzirom na trenutačni poredak na ljestvici, ostvarenje tog transfera sada je gotovo izvjesno.

Torino je s 36 bodova došao do 12. mjesta, a Pisa je ostala na 18 bodova doživjevši već 17. poraz u ovoj sezoni. Isti broj bodova ima i Verona, a iznad njih je Cremonese koji ima čak devet bodova više. Vodeći Inter ima 69 bodova, šest više od Milana i sedam više od Napolija. Inter od 20.45 sati na San Siru dočekuje Romu. 

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

