Gol Torina za milijune na računu Dinama. Evo o čemu se radi...

Nogometaši Torina s minimalnih 1-0 su pobijedili na gostovanju u Pisi i tako domaćinu još više otežali borbu za ostanak u elitnom razredu talijanskog klupskog nogometa. Ova pobjeda vjerojatno je Dinamu donijela nove milijune

Pobjednički pogodak je u 80. minuti postigao škotski napadač Che Adams, koji je u 63. minuti ušao u igru umjesto hrvatskog centarfora Sandra Kulenovića.

Uz njega je u početnoj postavi Torina s kapetanskom vrpcom bio i Nikola Vlašić koji je odigrao cijelu utakmicu. Vrata Pise vrlo dobro je branio Adrian Šemper, a kod pogotka je bio potpuno nemoćan.

Ova pobjeda vjerojatno je odigurala Dinamu nove milijune. Naime, u ugovoru o posudbi Kulenovića u Torino nalazi se klauzula prema kojoj će transfer postati trajan ako Torino ostane u ligi, čime će u maksimirsku blagajnu stići oko tri milijuna eura. S obzirom na trenutačni poredak na ljestvici, ostvarenje tog transfera sada je gotovo izvjesno.

Torino je s 36 bodova došao do 12. mjesta, a Pisa je ostala na 18 bodova doživjevši već 17. poraz u ovoj sezoni. Isti broj bodova ima i Verona, a iznad njih je Cremonese koji ima čak devet bodova više. Vodeći Inter ima 69 bodova, šest više od Milana i sedam više od Napolija. Inter od 20.45 sati na San Siru dočekuje Romu.