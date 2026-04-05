Gol Torina za milijune na računu Dinama. Evo o čemu se radi...

Torino šokirao Pisu golom Adamsa u 80. minuti! Pisa u sve većim problemima, a Torino se uspinje ljestvicom. Vlašić igrao cijeli susret s kapetanskom vrpcom, Kulenović izašao. Za Pisu branio Šemper
Nogometaši Torina s minimalnih 1-0 su pobijedili na gostovanju u Pisi i tako domaćinu još više otežali borbu za ostanak u elitnom razredu talijanskog klupskog nogometa. Ova pobjeda vjerojatno je Dinamu donijela nove milijune
Pobjednički pogodak je u 80. minuti postigao škotski napadač Che Adams, koji je u 63. minuti ušao u igru umjesto hrvatskog centarfora Sandra Kulenovića.
Uz njega je u početnoj postavi Torina s kapetanskom vrpcom bio i Nikola Vlašić koji je odigrao cijelu utakmicu. Vrata Pise vrlo dobro je branio Adrian Šemper, a kod pogotka je bio potpuno nemoćan.
Ova pobjeda vjerojatno je odigurala Dinamu nove milijune. Naime, u ugovoru o posudbi Kulenovića u Torino nalazi se klauzula prema kojoj će transfer postati trajan ako Torino ostane u ligi, čime će u maksimirsku blagajnu stići oko tri milijuna eura. S obzirom na trenutačni poredak na ljestvici, ostvarenje tog transfera sada je gotovo izvjesno.
Torino je s 36 bodova došao do 12. mjesta, a Pisa je ostala na 18 bodova doživjevši već 17. poraz u ovoj sezoni. Isti broj bodova ima i Verona, a iznad njih je Cremonese koji ima čak devet bodova više. Vodeći Inter ima 69 bodova, šest više od Milana i sedam više od Napolija. Inter od 20.45 sati na San Siru dočekuje Romu.
