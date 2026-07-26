Torino želi još jednog Hrvata! Jakić je blizu prelaska u Italiju

Torino je ponovno aktivirao pregovore oko dovođenja Kristijana Jakića, hrvatskog reprezentativnog veznjaka koji je član Augsburga. Talijanski prvoligaš već dulje vrijeme prati 29-godišnjeg nogometaša, a u njemu vidi idealno rješenje za dodatno učvršćivanje veznog reda uoči nove sezone. Prema pisanju talijanskih medija, kontakti između dviju strana posljednjih su dana ponovno intenzivirani.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Trener Ignazio Abate smatra da bi Jakić svojim iskustvom, agresivnošću u duelima i discipliniranom igrom donio potrebnu stabilnost momčadi. Nakon nekoliko sezona provedenih u Bundesligi, gdje je nosio dresove Eintrachta i Augsburga, hrvatski veznjak navodno je otvoren za novi izazov i selidbu u talijansko prvenstvo.

Foto: KEVIN SOUSA

Iako s Augsburgom ima ugovor do ljeta 2028. godine, njemački klub spreman je saslušati ponude, a za njegov transfer traži oko pet milijuna eura. Jakić iza sebe ima sezonu u kojoj je nastupio 28 puta, zabio dva pogotka, a dodatnu vrijednost predstavlja njegova svestranost jer, osim u veznom redu, po potrebi može kvalitetno pokriti i poziciju desnog beka. Upravo zbog te prilagodljivosti Torino ga želi dovesti prije završetka prijelaznog roka.

SP 2026 Dallas: Hrvatski nogometni reprezetativci odlaze na trening | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Torinu ga čekaju dva Hrvata; Sandro Kulenović i Nikola Vlašić koji će imati važnu ulogu u novoj sezoni. Torino prvi susret nove sezone u talijanskom prvenstvu igra kod kuće 23. kolovoza protiv Modrićevog Milana.