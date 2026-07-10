Po povratku s turnira ponovno je razgovarao s upravom te još jednom jasno dao do znanja da želi realizirati transfer, unatoč tome što ga ugovor s Augsburgom veže do ljeta 2028. godine
Vatreni traži novu sredinu. Uskoro je suigrač Vlašića?
Kristijan Jakić uskoro bi mogao promijeniti sredinu. Bivši veznjak Dinama mogao bi Njemačku zamijeniti Italijom.
Kako navodi talijanski Tuttosport, hrvatski reprezentativac odlučan je u namjeri da napusti Augsburg nakon što su njegovi odnosi s trenerom i klupskim vodstvom ozbiljno narušeni.
Talijani pišu da je najviše zagrizao Vlašićev Torino. Prema pisanju talijanskog lista, 29-godišnji veznjak još je prije odlaska na Svjetsko prvenstvo obavijestio čelnike njemačkog kluba da želi novu sredinu i novi izazov.
Po povratku s turnira ponovno je razgovarao s upravom te još jednom jasno dao do znanja da želi realizirati transfer, unatoč tome što ga ugovor s Augsburgom veže do ljeta 2028. godine.
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