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NIJE IGRAO NA SP-U

Vatreni traži novu sredinu. Uskoro je suigrač Vlašića?

Piše Filip Sulimanec,
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Vatreni traži novu sredinu. Uskoro je suigrač Vlašića?
Foto: IMAGO/Leonardo Ramirez/IMAGOSPOR
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Po povratku s turnira ponovno je razgovarao s upravom te još jednom jasno dao do znanja da želi realizirati transfer, unatoč tome što ga ugovor s Augsburgom veže do ljeta 2028. godine

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Kristijan Jakić uskoro bi mogao promijeniti sredinu. Bivši veznjak Dinama mogao bi Njemačku zamijeniti Italijom.

Kako navodi talijanski Tuttosport, hrvatski reprezentativac odlučan je u namjeri da napusti Augsburg nakon što su njegovi odnosi s trenerom i klupskim vodstvom ozbiljno narušeni.

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Talijani pišu da je najviše zagrizao Vlašićev Torino. Prema pisanju talijanskog lista, 29-godišnji veznjak još je prije odlaska na Svjetsko prvenstvo obavijestio čelnike njemačkog kluba da želi novu sredinu i novi izazov.

Po povratku s turnira ponovno je razgovarao s upravom te još jednom jasno dao do znanja da želi realizirati transfer, unatoč tome što ga ugovor s Augsburgom veže do ljeta 2028. godine.

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