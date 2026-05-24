KAOS U TORINU Derbi odgodili, navijač je teško ozlijeđen! 'Navodno je u kritičnom stanju'

Torinski derbi odgođen je zbog teške ozljede jednog od navijača. Sukobi su izbili prije utakmice koja je trebala početi u 20.45 sati, ali je odgođena i započeti će u 21.45 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Corriere dello Sport je objavio sljedeće.

- Navijač koji je sudjelovao u sukobima navodno je pogođen u glavu jednim od suzavaca koje je policija ispalila kako bi rastjerala ultrase koji su se sukobili ispred stadiona. Hospitaliziran je, a zatim hitno prevezen, te je navodno u kritičnom stanju. Nema daljnjih izvješća sa stadiona.

Nadodali su još kako su ultrasi počeli napuštati stadion.

- Navijači Juventusa polako napuštaju gostujući dio, napetost unutar stadiona se nastavlja, atmosfera je nadrealna.

Utakmica će početi u 21.45 sati, a igrači su trenutačno na zagrijavanju. Ovaj susret, kao i ostale utakmice posljednjeg kola, možete gledati na kanalima Arena Sport televizije.