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Totalna rasprodaja protivnika Dinama. Prvaci Švicarske ne mogu odoljeti zovu milijuna

Piše Filip Sulimanec,
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Totalna rasprodaja protivnika Dinama. Prvaci Švicarske ne mogu odoljeti zovu milijuna
Foto: Instagram

Momčad bi mogla ostati i bez svog najskupljeg igrača, 20-godišnjeg veznjaka Franz-Ethana Meichtryja koji vrijedi pet milijuna eura. Traži ga talijanska Genoa

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FC Thun koji je nakon 127 godina postojanja postao po prvi put prvak Švicarske, a put prema Ligi prvaka počinju protiv Dinama. No, umjesto da jačaju momčad za Ligu prvaka i boj na dva bojišta, u Thunu totalna selidba. Momčad je napustio temelj momčadi, veznjak Leonardo Bertone (32) kao slobodan igrač otišao u Luzern, prije njega klupu je napustio trener Mauro Lustrinelli, koji je preuzeo Union Berlin. 

Kao da to nije bilo dovoljno, na izlasku su dva krucijalna igrača šampionske momčadi. Elmin Rastoder, reprezentativac Sjeverne Makedonije, prošle je sezone s 15 pogodaka bio najbolji strijelac Thuna, a sada ga želi Panathinaikos. Grci nude oko 3,5 milijuna eura za njegov dolazak.

SENZACIJA NA POMOLU FC Thun tek je ušao u ligu, a sad je na korak do naslova! Pomeli su konkurenciju u Švicarskoj...
FC Thun tek je ušao u ligu, a sad je na korak do naslova! Pomeli su konkurenciju u Švicarskoj...

Momčad bi mogla ostati i bez svog najskupljeg igrača, 20-godišnjeg veznjaka Franz-Ethana Meichtryja koji vrijedi pet milijuna eura. Traži ga talijanska Genoa.

Kako to često biva, Thun prolazi kroz fazu kao i sve druge momčadi koje iznenade i sruše favorite te onda ostanu bez većine prve momčadi koje pokupe bogatiji klubovi.

Dinamo igra protiv Thuna u gostima 21.7., a uzvrat je 28.7. u Zagrebu.

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