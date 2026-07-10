Toronto Raptorsi odgodili su veliku razmjenu kojom bi Kawhi Leonard trebao stići iz Clippersa dok NBA ne završi istragu protiv losanđeleske franšize. Liga je upozorila Toronto da preuzima rizik od bilo kakvog ishoda istrage koji utječe na Leonarda
Transfer Leonarda u Toronto na čekanju zbog istrage NBA lige!
Kawhi Leonard (35) trebao bi se vratiti u grad u kojem je 2019. donio jedini naslov Raptorsima, no NBA istraga zaustavila je sve.
Raptorsi su priopćili da će pričekati završetak istrage protiv Clippersa prije nego što finaliziraju razmjenu za Leonarda.
- Ured NBA lige obavijestio nas je da ćemo preuzeti rizik od bilo kakvog potencijalnog ishoda istrage koji utječe na Kawhija. I dalje želimo vratiti Kawhija u Toronto i radujemo se brzom rješenju - poručili su iz kluba.
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NBA je u rujnu otvorila istragu nakon navoda novinara Pabla Torrea da je Leonard potpisao sponzorski ugovor vrijedan oko 25 milijuna eura s tvrtkom 'Aspiration', koji navodno nije zahtijevao nikakav rad osim ostanka u Clippersima.
'Aspiration' je kasnije bankrotirao, a suosnivač je optužen za prijevaru, no Leonard nije optužen ni za kakvo nedjelo. Clippersi tvrde da nisu učinili ništa pogrešno i vjeruju da će ih istraga osloboditi optužbi.
Leonard je 2019. predvodio Raptorse do jedinog naslova u povijesti franšize, a dolazi iz sezone karijere u kojoj je prosječno postizao 27,9 poena u 65 utakmica.
Sedmerostruki All-Star i dvostruki NBA prvak ovog se tjedna već pojavio u Torontu na ceremoniji umirovljenja dresa Kylea Lowryja, a prema ESPN-u, s Raptorsima pregovara i o produljenju ugovora kao dijelu dogovora.
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