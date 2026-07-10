Transfer Leonarda u Toronto na čekanju zbog istrage NBA lige!

Kawhi Leonard (35) trebao bi se vratiti u grad u kojem je 2019. donio jedini naslov Raptorsima, no NBA istraga zaustavila je sve.

Raptorsi su priopćili da će pričekati završetak istrage protiv Clippersa prije nego što finaliziraju razmjenu za Leonarda.

- Ured NBA lige obavijestio nas je da ćemo preuzeti rizik od bilo kakvog potencijalnog ishoda istrage koji utječe na Kawhija. I dalje želimo vratiti Kawhija u Toronto i radujemo se brzom rješenju - poručili su iz kluba.

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NBA je u rujnu otvorila istragu nakon navoda novinara Pabla Torrea da je Leonard potpisao sponzorski ugovor vrijedan oko 25 milijuna eura s tvrtkom 'Aspiration', koji navodno nije zahtijevao nikakav rad osim ostanka u Clippersima.

'Aspiration' je kasnije bankrotirao, a suosnivač je optužen za prijevaru, no Leonard nije optužen ni za kakvo nedjelo. Clippersi tvrde da nisu učinili ništa pogrešno i vjeruju da će ih istraga osloboditi optužbi.

Foto: Chris Young

Leonard je 2019. predvodio Raptorse do jedinog naslova u povijesti franšize, a dolazi iz sezone karijere u kojoj je prosječno postizao 27,9 poena u 65 utakmica.

Sedmerostruki All-Star i dvostruki NBA prvak ovog se tjedna već pojavio u Torontu na ceremoniji umirovljenja dresa Kylea Lowryja, a prema ESPN-u, s Raptorsima pregovara i o produljenju ugovora kao dijelu dogovora.