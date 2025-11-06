Treba li Kovačević dobiti otkaz?

Nakon početne dvije pobjede i remija iščupanog u sudačkoj nadoknadi, Dinamo je prvi put izgubio u Europi, Celta Vigo prošetala se Maksimirom (3-0) i zadala još malo problema u svlačionici koja ionako proteklih tjedana pokazuje dosta znakova nezadovoljstva.

Mario Kovačević je u proteklih mjesec dana izgubio tako i treću utakmicu. Nakon šamara Lokomotive (2-1) i Vukovara (1-0), uslijedilo je i europsko bolno prizemljenje od sastava iz La Lige, a u međuvremenu i remi u Malmöu. Od 17 utakmica na klupi "modrih", pobijedio je njih 11, u dvije remizirao i četiri izgubio.

Pritisak navijača raste, neki zazivaju smjenu, a predsjednik Zvonimir Boban imat će očito novu rundu sastanaka prije gostovanja kod Istre 1961 u Puli gdje "modri", sad je to jasno, nema pravo ni na što osim pobjede. A i kad pobjeđuje, u posljednje vrijeme Dinamo se jako muči.

Neki smatraju da bi momčad u koju je upumpano 20-ak milijuna eura morala igrati puno bolje i kritiziraju trenera jer su jedni igrači istrošeni, a neki zaleđeni na klupi, drugi misle kako je to prerana faza sezone da bi se ikakvi zaključci mogli donositi i da bi, s obzirom na broj promjena ovoga ljeta, Kovačeviću trebalo dati još kredita.

Što vi mislite? Je li vrijeme za promjenu na klupi Dinama?