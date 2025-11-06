Villar: Pokušavam biti ponizan, ali zaslužio sam veću minutažu!

Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige izgubio od Celte Vigo na domaćem terenu 3-0. Golove za Španjolce postigao je Duran u 3. i 44. minuti, dok je u 28. Dominguez nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Nakon utakmice dojmove o susretu podijelio je Gonzalo Villar, koji je u igru ušao u 78. minuti.

- Bila je ovo teška utakmica za nas. Prvi dio nije bio dobar, pokušali smo u drugom biti bolji, ali nismo uspjeli - rekao je Villar.

Jeste li radili premalo prekršaja i time pomogli Celti da vas kontrira?

- U prvom dijelu jako smo patili u kontranapadima koje smo trebali zaustavljati prekršajima. To moramo ispraviti. Kad bismo izgubili loptu, oni su se brzo otvarali i tako su nam zabili dva gola.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Je li vas Celta nečime iznenadila?

- Nije nas iznenadila. Dobro poznajem tu momčad još otkad sam igrao u La Ligi. Oni ovako uvijek igraju. Bili su bolji od nas u svemu. Moramo biti ponizni, oni su nam to pokazali. Na nama je da ispravimo pogreške.

Sedam bodova u četiri utakmice ipak nije toliko loše?

- Nije loše, ali naš je cilj pobijediti u svakoj utakmici. Dinamov je cilj uvijek pobijediti. Tako je bilo i večeras, ali nismo uspjeli.

Nedostajalo je energije?

- Nismo imali energije ni agresije… Neke utakmice jednostavno budu loše. Ovo je nogomet, mi smo profesionalci. Moramo se izvući iz ove situacije. U posljednjih nekoliko utakmica ne igramo dobro, ali to se popravlja radom.

Ima li trener vašu podršku?

- Nadam se. Igrao sam 20 minuta, a zaslužio sam više. Pokušavam biti ponizan, teško mi je biti na klupi i raditi svaki dan. Na meni je da čekam više minuta u kojima mogu pomoći momčadi - zaključio je Villar.

"Bolje se učiti na Europi"

Španjolac je zamijenio Slovenca Mihu Zajca, koji je također nakon utakmice dao svoj osvrt.

- Oni su naše pogreške odmah kaznili. Imali smo šansu Kulenovića, a i ja sam imao jednu priliku. Kad ne zabiješ protiv ovakve momčadi, teško je dobiti ili preokrenuti utakmicu. U drugom dijelu pokušali smo se vratiti, bili smo blizu, ali nije išlo - rekao je Zajc.

Je li bilo premalo prekršaja?

- Nismo bili dovoljno agresivni. Želje je bilo, ali danas nije bio naš dan. Kad ne igraš dobro i primiš lake golove, teško se vratiti. Bolje je učiti u Europi nego gubiti u prvenstvu. Sada nam slijedi Istra i moramo pobijediti.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Izgledalo je dobro na početku Europske lige, ali kao da sada gubite korak?

- Nema nervoze. Ni protiv Malmöa nije bilo toliko loše. Nervoze nema, svi smo zajedno i imamo svoj cilj. Ima još utakmica koje moramo odigrati. Moramo ispraviti pogreške i raditi.

Sada vam slijede Lille i Betis.

- To će biti pravi test. Možemo igrati s njima, ali moramo biti bolji nego danas. Pokazali smo da možemo, ali večeras jednostavno nije išlo.

Gdje je prostor za napredak?

- Nismo bili pravi, morali smo biti agresivniji i raditi više prekršaja. Ovo nije bila naša večer. Imali smo i prilika,' da je jedna ušla, mogli smo okrenuti utakmicu. Analizirat ćemo, znamo što moramo popraviti. Ali sada je gotovo, idemo dalje.

Je li vas Celta nečime iznenadila?

- Nije, radili smo pogreške i lako primali golove - zaključio je Zajc.