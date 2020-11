'Trebali smo popiti tri komada! Teško smo trpjeli protiv Rijeke'

Trebali smo gubiti 0-2 nakon pola sata, Rijeka je momčad koja će svima raditi probleme, rekao je trener Gattuso, a stoper Maksimović dodao: Mogli smo dobiti i tri komada od ove Rijeke

<p>Pred kamere su, nakon minimalne europske 2-1 pobjede u Rijeci, sjeli šef <b>Gennaro Gattuso</b> i stoper <strong>Nikola Maksimović</strong>. I obojica se složili: 'Realno, Rijeka je već nakon pola sata trebala imati 2-0 ili 3-0'!</p><p>Znaju ljudi da ih je 40-ak minuta sreća mazila svom snagom. Možda najviše kad je zbog jednog udarca u rebra iz igre već u 24' morao izaći <strong>Robert Murić</strong> koji je, dok je <strong>Lorenzo Insigne</strong> sjedio na klupi, u svojoj igri ponudio repertoar i klasu slavnog Talijana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gattuso opet na Rujevici</strong></p><p>Gattuso u medijskim istupima nije ni blizu onom temperamentu koji je imao kao igrač. Ne traži polemiku, ne vidi u svima neprijatelje. I 90 minuta njegovog Napolija na Rujevici još vruć nakon utakmice odmjerio je realno, objektivno:</p><p>- Ma trebali smo gubiti 0-2 nakon pola sata, to je realnost. Rijeka je igrala očekivano, čvrsto u obrani, vertikalno prema naprijed. Točno to sam vam jučer i najavio - pričao je Gattuso pa lagano opleo po svojima.</p><p>- Nije mi sviđao pristup mojih u prvom poluvremenu, niti jednu drugu loptu nismo uzeli, sve ih oni osvojili! Jako smo trpjeli protiv Rijeke. A pripremili smo odlično utakmicu.</p><h2>'Teško je igrati protiv Rijeke'</h2><p>Drugo poluvrijeme... Drugi Napoli.</p><p>- Nastavak je bio bolji, izašli smo kao posve drukčija momčad. Drugo poluvrijeme bilo je na razini koju očekujem. Ali ne smijemo si više dozvoljavati ovakve oscilacije. Teren mi se nije sviđao, ali 'personality' moje momčadi u nastavku jest. Ono što si ne smijemo dozvoliti jesu da nam protivnici stvaraju ovoliko šansi.</p><p>Dojam o Rijeci?</p><p>- Teško je igrati protiv Rijeke. Ostavlja jako malo prostora. Dok ima snage svima može napraviti probleme. Namučili su nas, namučili su Real Sociedad i imaju kvalitetu napraviti lijepe stvari u naredne tri utakmice u skupini.</p><h2>'Mogli smo dobiti tri komada'</h2><p>Rijeku i nedjelju čeka Lokomotiva, a srbijanski stoper Maksimović odmah je bacio pogled prema sljedećem Napolijevom ispitu:</p><p>- U nedjelju kod Bologne nas čeka jako teška utakmica, to je odlična momčad i imaju sjajnog trenera. Ne smijemo ući tako loše kao prvih 15 minuta večeras na Rujevici. Mogli smo dobiti i 2-3 komada od Rijeke! Izgleda da još nismo našli pravi ritam, ali znamo gdje griješimo i bit ćemo sve bolji.</p><p>Nahvalio je Rijeku no i istaknuo kako je znao da će domaći pasti:</p><p>- Rijeka je odigrala fantastično prvo poluvrijeme. Ali... Znali smo da oni ne mogu izdržati naš ritam svih 90 minuta. Znali smo kako će igrati, ali stvorili smo sami sebi probleme s lošim ulaskom u utakmicu. To nam se ne smije ponavljati. A Rijeci svaka čast. Dobra je to momčad - rekao je Nikola Maksimović.</p>