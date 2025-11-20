Obavijesti

NASRNUO NA SUCA

Trener Bratstva ispričao se na divljačkom ponašanju: 'Tražim maksimalnu moguću kaznu'

Trener Bratstva ispričao se na divljačkom ponašanju: 'Tražim maksimalnu moguću kaznu'
Za nasilničko ponašanje, kao što su me neki optužili, moram naglasiti da ja nisam nasilnik, niti podržavam nasilničko ponašanje i nasilje. Ruka prema sucu nije bila u namjeri nasilja, rekao je Dejan Zrinki na press konferenciji koju je sazvao

Incident s utakmice niželigaškog nogometa između Podravca iz Virja i Bratstva iz Kunovca obišao je Hrvatsku, a sada se javio i glavni akter - trener gostiju Dejan Zrinski. Ispričao se svima na svome ponašanju, prenosi ePodravina

Svim akterima utakmice, sucima, službenim osobama, igračima, navijačima, novinarima te posebno svojim djelatnicima te sportskoj i nogometnoj javnosti upućujem duboke isprike - uvodne su riječi Zrinskog na press konferenciji koju je sam sazvao. 

- Moj postupak nije nimalo bio uredu. Postupio sam nepromišljeno, vrućeg srca. Bez obzira je li sudac donio namjerno ili ne namjerno, dobru ili krivu odluku, nemam si pravo uzeti slobodu i tako reagirati. Bez obzira na to je li bila dobra ili kriva odluka, još se jednom ispričavam sucu. Tražim od mjerodavnih organa u Županijskom nogometnom savezu najveću moguću kaznu koja je prepisana pravilnikom za moj nedopustiv ispad. 

Incident se dogodio u 32. minuti kada je Zrinski nasrnuo na suca i dobio crveni karton. 

- Za nasilničko ponašanje, kao što su me neki optužili, moram naglasiti da ja nisam nasilnik, niti podržavam nasilničko ponašanje i nasilje. Ruka prema sucu nije bila u namjeri nasilja. Ne bih htio govoriti koje su riječi prema meni upućene, da se ne dolije dodatno ulje na vatru. 

"Posipanje pepelom" trener Bratstva je nastavio govoreći o duhu "fair playa". 

- Tko je bolji na terenu neka pobijedi. Poslije svega toga trebalo bi biti treće poluvrijeme u kojem bi se trebali svi skupa podružiti. Uvijek mi je bio cilj da utakmice budu praznik nogometa te da iza njih nema nikakvih repova. Da je prioritet poslije utakmice druženje - rekao je i dodao:

- Nisam bio dobar primjer mladima u subotnjoj neželjenoj sceni. Bez obzira na prilike ili neprilike događaja koji su prethodili incidentu, moje reagiranje je bilo nedopustivo. 

Zrinski je priznao i da razmišlja o tome da se makne iz nogometa. 

- Moram si sjesti s ljudima u klubu, kako dalje i hoće li uopće biti toga dalje. Došli smo do te razine da nam se igrači sami nude. Imamo situaciju da se možemo posložimo gdje smo malo štekali u jesenskom djelu i da napravimo momčad koja je spremna do kraja istrčati maraton - kazao je Zrinski pa zaključio:

- No postavlja se pitanje, kad smo na nogometnoj temi, da nije bilo neželjene scene otišli bi na osam ili 10 bodova razlike. Prvenstvo bi bilo gotovo. Pitanje je zašto se nije dalo da prvenstvo bude gotovo. 

Podsjetimo, Zrinskog su kaznili s čak šest mjeseci zabrane obavljanja svih funkcija u nogometu. 

