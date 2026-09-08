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ZADOVOLJAN 'VATRENIM'

Trener Brightona oduševljen je Vuškovićem: Od početka nas oduševljava s jednom stvari

Piše Luka Tunjić,
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Trener Brightona oduševljen je Vuškovićem: Od početka nas oduševljava s jednom stvari
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Foto: Dylan Martinez
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Gledali smo kako reagira kada primi gol. Na terenu se uvijek postavlja kao pobjednik, a to ili imaš ili nemaš u sebi. Povrh toga, ima snažnu unutarnju motivaciju i želju da svakoga dana napreduje, ističe Hurzeler

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Fabian Hurzeler (33) najmlađi je trener u povijesti Premier lige, a ranije je ovog ljeta njegov Brighton u svoje redove doveo hrvatskog reprezentativca, Luku Vuškovića (19). Njemački strateg, koji se rodio u Teksasu u obitelji oca Švicarca i majke Njemice, ima ogromno povjerenje u "vatrenog" koji je odigrao svaku minutu za Brighton ove sezone.

Inače, Brighton je famozan po fantastičnom radu s mladim nogometašima, a Hurzeler je nedavno gostovao u podcastu "The Rest is Football" s Garyjem Linekerom, gdje je pričao o Vuškovićevom mentalitetu. Istaknuo je kako ga je Vušković impresionirao još na sastanku.

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- Mislim da sve počinje već na sastancima koje imaš s igračem prije nego što ga potpišeš. Tu stječeš dojam o njegovu karakteru i stavu - rekao je Hurzeler i dodao...

- Primjerice, s Lukom Vuškovićem. Imao sam nekoliko razgovora s njim prije nego što smo ga doveli. Taj je dečko od samog početka bio nevjerojatno impresivan po tome kako razmišlja o nogometu, kakva mi je pitanja postavljao... Pomislio sam: u redu, on stvarno razumije ovu igru i želi je razumjeti. Ima pobjednički mentalitet u sebi.

Premier League - Brighton & Hove Albion v Leeds United
Foto: Dylan Martinez

Bitne su, naravno, i brojke. Ali Vušković je taj "test" odavno bio položio.

- Naravno da u skautingu gledamo brojke i analitiku, a njegove su brojke bile jako dobre. No mi smo se fokusirali na njegov govor tijela. Gledali smo kako reagira kada primi gol. Na terenu se uvijek postavlja kao pobjednik, a to ili imaš ili nemaš u sebi. Povrh toga, ima snažnu unutarnju motivaciju i želju da svakoga dana napreduje. Kod takvih igrača odmah osjetiš da će uspjeti.

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Hurzeler smatra kako nogometaš može raditi na tehničkim stvarima, ali ne toliko i na mentalnim.

- Tehničke stvari, kratki pas, duga lopta, postavljanje tijela na poziciji stopera, branjenje prema naprijed ili prema natrag, to su elementi koje s igračem možeš razviti na treningu. Zato mislim da je temelj uvijek pravi mentalni sklop i pravi karakter.

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