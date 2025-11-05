Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAJAVIO UTAKMICU

Trener Celte pun opreza: Znamo da je Dinamo jako opasan i da nas oćekuje paklena atmosfera

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Trener Celte pun opreza: Znamo da je Dinamo jako opasan i da nas oćekuje paklena atmosfera
25
Zagreb: Konferencija Celte dan uoči utakmice s Dinamom | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo godinama dominira hrvatskim nogometom, igrao je i u Ligi prvaka. Voli se nametnuti kroz posjed, ima opasne igrače. Ključ će biti nametnuti se kroz posjed, rekao je Claudio Giraldez

Idući suparnik Dinama u Europskoj ligi, Celta Vigo stigla je u Zagreb s nizom od sedam susret bez poraza, pri čemu je u zadnje četiri utakmice upisala pobjede. Španjolci su zbog kvara na zrakoplovu stigli u Zagreb tek iza 19.00 sati. Posljednji trening umjesto u Zagrebu, odradili su u svom kampu Afouteza Sports City, a večeras su se tek prošetali maksimirskim travnjakom.

- Što se tiče satnice sve je bilo ok, najveći je problem što nismo trenirali u Zagrebu. Šetnja travnjakom nam je dobro došla kako bi vidjeli gdje ćemo igrati, znamo da će sutra ovdje biti paklena atmosfera - kazao je Celtin trener Claudio Giraldez na konferenciji za medije na maksimirskom stadionu.

Zagreb: Konferencija Celte dan uoči utakmice s Dinamom
Zagreb: Konferencija Celte dan uoči utakmice s Dinamom | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mladi 37-godišnji stručnjak je Celtu preuzeo u ožujku prošle godine, a prije toga je vodio rezervnu ekipu momčadi iz Viga, Celtu Fortunu, te petogligaša Gran Penu.

Osvrnuo se i na sutrašnjeg suparnika.

SVE NA JEDNOM MJESTU Veliki dan hrvatskog nogometa: Evo gdje gledati 'mini-vatrene', Rijeku i Dinamo u Europi...
Veliki dan hrvatskog nogometa: Evo gdje gledati 'mini-vatrene', Rijeku i Dinamo u Europi...

- Dinamo godinama dominira hrvatskim nogometom, igrao je i u Ligi prvaka. Voli se nametnuti kroz posjed, ima opasne igrače. Ključ će biti nametnuti se kroz posjed. Bit će to okršaj dviju momčad koje vode posjed, to će biti ključna bitka - dodao je.

Giraldez je istaknuo kako je Celta doputovala u Zagreb po pobjedu.

- Ovo je tek četvrto kolo, što se sutra dogodi neće biti ključno. Međutim, došli smo po tri boda. Znamo da je Dinamo jako opasan kada igra kod kuće. Pobjeda neće biti dovoljna za plasman u iduću rundu, no jasno je da želimo osvojiti što više bodova - istaknuo je najmlađi stručnjak u Primeri.

Zagreb: Konferencija Celte dan uoči utakmice s Dinamom
Zagreb: Konferencija Celte dan uoči utakmice s Dinamom | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Posljednji poraz Celta je upisala koncem rujna u Primeri od Elchea (1-2), a potom je spojila pet pobjeda i dva remija uz gol razliku 14-7.

UVJERENI UOČI UTAKMICE Španjolci uoči Dinama: Znamo da su 'modri' težak protivnik, ali sposobni smo ga pobijediti
Španjolci uoči Dinama: Znamo da su 'modri' težak protivnik, ali sposobni smo ga pobijediti

U španjolskom prvenstvu trenutačno se nalazi na 12. mjestu sa 13 bodova, dok u Europskoj ligi drži deveto mjesto sa šest bodova. Europsku sezonu je otvorila porazom kod Stuttgarta (1-2), a potom je u Vigu dobila PAOK (3-1), te Nicu (2-1).

Galicijski klub će u Zagrebu biti oslabljen neigranjem vratara Ionuta Andreia Radua koji je u nedjelju ozlijedio palac desne ruke. Rumunjski reprezentativac je ove sezone branio u svim utakmicama Celte, osim prije pet dana u španjolskom Kupu kralja. Tada je u pobjedi od 2-0 nad šestoligašem Puertom da Vegom branio 28-godišnji Ivan Villar.

Zagreb: Konferencija Celte dan uoči utakmice s Dinamom
Zagreb: Konferencija Celte dan uoči utakmice s Dinamom | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Upravo bi Villar trebao čuvati mrežu Celte u četvrtak u Zagrebu u Europskoj ligi.

- Radu neće biti spreman, nismo željeli ništa riskirati. Da je zadnje kolo možda, ovako nije bilo smisla - otkrio je.

Osim Radua, na put nisu krenuli niti od ranije ozlijeđeni 21-godišnji švedski krilni napadač Williot Swedberg i 23-godišnji desni bek Javi Rueda.

PRIPREME NA MAKSIMIRU VIDEO Dinamovci u posljednjim pripremama za Europsku ligu. Pogledajte kadrove s treninga
VIDEO Dinamovci u posljednjim pripremama za Europsku ligu. Pogledajte kadrove s treninga

- Zahtjevi ispred igrača su najviši mogući, u prvom dijelu sezone u većini utakmica smo se nametnuli protiv suparnika, ali nismo imali rezultate. Sada je situacija drugačija, rezultat je dobar, ali igrom ne blistamo. Moramo naći ravnotežu između dobrih rezultata i igara.

Veznjak Fran Beltran je istaknuo kako uživa u ovim trenucima nakon posljednjih sezona u kojima je Celta bila daleko od plasmana u Europu.

Zagreb: Konferencija Celte dan uoči utakmice s Dinamom
Zagreb: Konferencija Celte dan uoči utakmice s Dinamom | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Uživam u ovom trenutku. Nakon posljednjih godina borbe u donjem dijelu tablice, nakon smo izborili Europu. Putujemo po Europi, igramo europske utakmice, uživam u ovom scenariju. Divan je osjećaj vidjeti naše navijače kako uživaju u seriji dobrih rezultata. Zaslužili su to, upravo zbog naših navijača smo uspjeli okrenuti neke rezultate - kazao je 26-godišnji veznjak.

Beltran je nastupio u prve tri utakmice, a očekuje se kako će i sutra istrčati na travnjak maksimirskog stadiona.

- Da se mene pita, igrao bih svaku utakmicu - kazao je sa smiješkom.

- Momčad je puna kvalitetnih igrača i trener je taj koji odlučuje tko će igrati - kazao je.

Jedino europsko gostovanje ove sezone Celta je izgubila u Stuttgartu. Sada slijedi gostovanje u Zagrebu.

- Svjesni smo da je utakmica protiv Stuttgarta bila loša, ali izvukli smo pouke iz te utakmice. Jedna loša utakmica ne mora ništa značiti - poručio je na kraju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on
SKIJAŠKA KRALJICA

FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on

Janica Kostelić (43) zamijenila je skijaške staze tišinom obiteljskog doma. Rijetko se pojavljuje u javnosti i uživa u roditeljstvu. Na premijeri filma "Freedom" došla je s partnerom Ivicom
VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!

Liverpool je golom Mac Allistera pobijedio Real koji nije puno pokazao. Courtois je spašavao Real od većeg poraza. Luis Diaz je donio dva gola Bayernu pa dobio crveni, ali su Bavarci uspjeli pobijediti PSG 2-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025