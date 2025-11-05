Veliki dan hrvatskog nogometa: Evo gdje gledati 'mini-vatrene', Rijeku i Dinamo u Europi...

Četvrtak je jedan od onih dana “D” za hrvatski nogomet u kojem tri naša predstavnika igraju na velikoj sceni. Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija pod vodstvom Marijana Budimira igra drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Kataru, dok Dinamo i Rijeka nastupaju u Europskoj, odnosno Konferencijskoj ligi.

Gdje gledati Hrvatsku u17?

Prvi igraju mladi "vatreni". U drugom kolu Svjetskog prvenstva dočekuju Ujedinjene Arapske Emirate. U prvoj utakmici skupine C Budimirovi izabranici odigrali su bez golova sa Senegalom, koji je u skupinu ušao kao nositelj i jedna od najboljih momčadi afričkog kontinenta. U prvom poluvremenu "mini-vatreni" su dominirali i imali bolje prilike, ali ih nisu uspjeli iskoristiti. UAE bi ipak trebao biti nešto lakši protivnik. U prvom kolu igrali su 1-1 s Kostarikom, pa je skupina zasad potpuno izjednačena i sve četiri momčadi imaju po jedan bod.

- Vidimo i sami po rezultatima i svemu da na Svjetskom prvenstvu nema slabih momčadi, osim možda nekoliko egzotičnih. Ono što krasi UAE su dobra organiziranost i fanatična borbenost. Imaju dobru tranziciju, fizički dominantnog napadača i opasni su u prekidu. Moramo poraditi na tim stvarima i dobro ih uzeti u obzir. Siguran sam da ćemo mi dominirati i sada moramo pronaći način kako najbolje doći u posljednju trećinu i bolje poentirati - rekao je uoči susreta Budimir.

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Cilj je završiti među prve dvije reprezentacije koje će osigurati nastavak natjecanja u nokaut-fazi. Ipak, i treće mjesto može donijeti prolaz jer će osam najboljih trećeplasiranih momčadi također proći dalje.

Utakmicu počinje u 16.15, a izravni prijenos možete besplatno pratiti na platformi FIFA+ OVDJE uz potrebnu registraciju ili na programu MAXSport 1.

Gdje gledati Dinamo?

Dinamo u ranijem terminu na Maksimiru dočekuje Celtu Vigo. Iako je u derbiju protiv Rijeke (2-1) slavio, oko "modrih" ne vlada dobra atmosfera zbog slabe igre i incidenta koji se dogodio nakon susreta s kapetanom Josipom Mišićem, kad je nastala napetost s najvjernijim navijačima Bad Blue Boysima.

Pobjeda u Europskoj ligi, koja bi Dinamo gurnula nadomak plasmana u nokaut-fazu, poništila bi sve to i zato je imperativ. Dinamo je zasad u tri utakmice u ovom natjecanju neporažen i ima dvije pobjede te remi protiv Malmöa (1-1). Projekcije su pokazivale da bi 10-11 bodova bilo dovoljno za plasman među 24 najbolje momčadi.

- Iako se piše drukčije, atmosfera je mnogo bolja nakon utakmice s Rijekom. Znali smo da možemo bolje i nadamo se tomu već sutra protiv Celte. Zajc i Stojković trenirali su, Bakrar i Dominguez imaju problema, ali se nadam da ćemo moći računati na njih. Theophile je u konkurenciji, Pierre-Gabriel i Živković nisu. Željno iščekujemo utakmicu - rekao je Mario Kovačević u najavi.

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Celta je baš prije Dinama ušla u seriju pobjeda i nanizala sedam utakmica zaredom bez poraza. Ipak, u Maksimir dolazi oslabljena jer trener Claudio Giráldez ne može računati na prvog golmana Ionuta Radu, koji je ozlijedio prst i nije doputovao u Zagreb s momčadi.

Utakmicu u izravnom prijenosu od 18.45 možete gledati na programu Arena Sporta 1.

Gdje gledati Rijeku?

Rijeka od 21 sat igra na gostovanju kod Lincoln Red Impsa s Gibraltara. Iako dolaze iz "nenogometne" zemlje čija je reprezentacija redovito među najlošije plasiranima na Fifinoj ljestvici, Red Impsi daleko su od neozbiljne momčadi. U dva odigrana kola imaju isto bodova kao i Rijeka (3). Jedinu pobjedu ostvarili su u prošlom kolu protiv poljskog Lecha, kojeg su kod kuće pobijedili 2-1.

Momčad Victora Sáncheza prije poraza od Dinama (2-1) bila je u usponu. Španjolac je unio nove ideje u aktualnog hrvatskog prvaka koji nakon lošeg početka sve više počinje sličiti moćnoj momčadi koja je prošle godine pokorila hrvatski nogomet.

- Prije svega, bit će to vrlo zahtjevna utakmica, u to nema sumnje. Najprije možemo govoriti o okolnostima. Igramo na umjetnoj travi. Informacije koje imamo govore da to nije najnovija generacija umjetne trave, pa ne očekujemo teren u najboljem stanju. Moramo se prilagoditi, to je najvažnije. Pripremamo momčad trenirajući i na umjetnoj travi kako bismo to testirali, ali naša je nova generacija umjetne trave i bit će drukčija. Moramo se prilagoditi, prvenstveno brzini kojom lopta putuje po terenu - rekao je Sánchez.

Rijeka: Utakmica Konferncijske lige između Rijeke i Sparte | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U utakmici protiv Red Impsa Španjolac ne može računati na Niku Jankovića koji je dobio izravni crveni karton u prvom kolu protiv Noaha. Zbog toga ga je Uefa suspendirala na tri utakmice, a momčadi će se priključiti tek poslije susreta s AEK-om.

Utakmicu u izravnom prijenosu možete gledati na programu Arena Sport 2.