Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVE NA JEDNOM MJESTU

Veliki dan hrvatskog nogometa: Evo gdje gledati 'mini-vatrene', Rijeku i Dinamo u Europi...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Veliki dan hrvatskog nogometa: Evo gdje gledati 'mini-vatrene', Rijeku i Dinamo u Europi...
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nogometni dan otvara hrvatska u17 reprezentacija utakmicom protiv Emirata u 16.15, potom slijedi susret Dinamo - Celta u 18.45, a dan završava utakmicom Lincoln - Rijeka koja započinje u 21 sat

Četvrtak je jedan od onih dana “D” za hrvatski nogomet u kojem tri naša predstavnika igraju na velikoj sceni. Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija pod vodstvom Marijana Budimira igra drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Kataru, dok Dinamo i Rijeka nastupaju u Europskoj, odnosno Konferencijskoj ligi.

Gdje gledati Hrvatsku u17?

Prvi igraju mladi "vatreni". U drugom kolu Svjetskog prvenstva dočekuju Ujedinjene Arapske Emirate. U prvoj utakmici skupine C Budimirovi izabranici odigrali su bez golova sa Senegalom, koji je u skupinu ušao kao nositelj i jedna od najboljih momčadi afričkog kontinenta. U prvom poluvremenu "mini-vatreni" su dominirali i imali bolje prilike, ali ih nisu uspjeli iskoristiti. UAE bi ipak trebao biti nešto lakši protivnik. U prvom kolu igrali su 1-1 s Kostarikom, pa je skupina zasad potpuno izjednačena i sve četiri momčadi imaju po jedan bod.

OTKRIO IM ŠTO IH ČEKA Iz Dinama je bez nastupa otišao baš u Celtu: 'Mi Španjolci nismo navikli na ambijent Maksimira'
Iz Dinama je bez nastupa otišao baš u Celtu: 'Mi Španjolci nismo navikli na ambijent Maksimira'

- Vidimo i sami po rezultatima i svemu da na Svjetskom prvenstvu nema slabih momčadi, osim možda nekoliko egzotičnih. Ono što krasi UAE su dobra organiziranost i fanatična borbenost. Imaju dobru tranziciju, fizički dominantnog napadača i opasni su u prekidu. Moramo poraditi na tim stvarima i dobro ih uzeti u obzir. Siguran sam da ćemo mi dominirati i sada moramo pronaći način kako najbolje doći u posljednju trećinu i bolje poentirati - rekao je uoči susreta Budimir.

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije
Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Cilj je završiti među prve dvije reprezentacije koje će osigurati nastavak natjecanja u nokaut-fazi. Ipak, i treće mjesto može donijeti prolaz jer će osam najboljih trećeplasiranih momčadi također proći dalje.

Utakmicu počinje u 16.15, a izravni prijenos možete besplatno pratiti na platformi FIFA+ OVDJE uz potrebnu registraciju ili na programu MAXSport 1.

Gdje gledati Dinamo?

Dinamo u ranijem terminu na Maksimiru dočekuje Celtu Vigo. Iako je u derbiju protiv Rijeke (2-1) slavio, oko "modrih" ne vlada dobra atmosfera zbog slabe igre i incidenta koji se dogodio nakon susreta s kapetanom Josipom Mišićem, kad je nastala napetost s najvjernijim navijačima Bad Blue Boysima.

USUSRET CELTI Kulenović: Stvaraju se priče, a u svlačionici je dobro. Kovačević: Mikić je najbliži startu na beku
Kulenović: Stvaraju se priče, a u svlačionici je dobro. Kovačević: Mikić je najbliži startu na beku

Pobjeda u Europskoj ligi, koja bi Dinamo gurnula nadomak plasmana u nokaut-fazu, poništila bi sve to i zato je imperativ. Dinamo je zasad u tri utakmice u ovom natjecanju neporažen i ima dvije pobjede te remi protiv Malmöa (1-1). Projekcije su pokazivale da bi 10-11 bodova bilo dovoljno za plasman među 24 najbolje momčadi.

- Iako se piše drukčije, atmosfera je mnogo bolja nakon utakmice s Rijekom. Znali smo da možemo bolje i nadamo se tomu već sutra protiv Celte. Zajc i Stojković trenirali su, Bakrar i Dominguez imaju problema, ali se nadam da ćemo moći računati na njih. Theophile je u konkurenciji, Pierre-Gabriel i Živković nisu. Željno iščekujemo utakmicu - rekao je Mario Kovačević u najavi.

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Celta je baš prije Dinama ušla u seriju pobjeda i nanizala sedam utakmica zaredom bez poraza. Ipak, u Maksimir dolazi oslabljena jer trener Claudio Giráldez ne može računati na prvog golmana Ionuta Radu, koji je ozlijedio prst i nije doputovao u Zagreb s momčadi.

Utakmicu u izravnom prijenosu od 18.45 možete gledati na programu Arena Sporta 1.

Gdje gledati Rijeku?

Rijeka od 21 sat igra na gostovanju kod Lincoln Red Impsa s Gibraltara. Iako dolaze iz "nenogometne" zemlje čija je reprezentacija redovito među najlošije plasiranima na Fifinoj ljestvici, Red Impsi daleko su od neozbiljne momčadi. U dva odigrana kola imaju isto bodova kao i Rijeka (3). Jedinu pobjedu ostvarili su u prošlom kolu protiv poljskog Lecha, kojeg su kod kuće pobijedili 2-1.

PRIPREME NA MAKSIMIRU VIDEO Dinamovci u posljednjim pripremama za Europsku ligu. Pogledajte kadrove s treninga
VIDEO Dinamovci u posljednjim pripremama za Europsku ligu. Pogledajte kadrove s treninga

Momčad Victora Sáncheza prije poraza od Dinama (2-1) bila je u usponu. Španjolac je unio nove ideje u aktualnog hrvatskog prvaka koji nakon lošeg početka sve više počinje sličiti moćnoj momčadi koja je prošle godine pokorila hrvatski nogomet.

- Prije svega, bit će to vrlo zahtjevna utakmica, u to nema sumnje. Najprije možemo govoriti o okolnostima. Igramo na umjetnoj travi. Informacije koje imamo govore da to nije najnovija generacija umjetne trave, pa ne očekujemo teren u najboljem stanju. Moramo se prilagoditi, to je najvažnije. Pripremamo momčad trenirajući i na umjetnoj travi kako bismo to testirali, ali naša je nova generacija umjetne trave i bit će drukčija. Moramo se prilagoditi, prvenstveno brzini kojom lopta putuje po terenu - rekao je Sánchez.

Rijeka: Utakmica Konferncijske lige između Rijeke i Sparte
Rijeka: Utakmica Konferncijske lige između Rijeke i Sparte | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U utakmici protiv Red Impsa Španjolac ne može računati na Niku Jankovića koji je dobio izravni crveni karton u prvom kolu protiv Noaha. Zbog toga ga je Uefa suspendirala na tri utakmice, a momčadi će se priključiti tek poslije susreta s AEK-om.

Utakmicu u izravnom prijenosu možete gledati na programu Arena Sport 2.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on
SKIJAŠKA KRALJICA

FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on

Janica Kostelić (43) zamijenila je skijaške staze tišinom obiteljskog doma. Rijetko se pojavljuje u javnosti i uživa u roditeljstvu. Na premijeri filma "Freedom" došla je s partnerom Ivicom
VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!

Liverpool je golom Mac Allistera pobijedio Real koji nije puno pokazao. Courtois je spašavao Real od većeg poraza. Luis Diaz je donio dva gola Bayernu pa dobio crveni, ali su Bavarci uspjeli pobijediti PSG 2-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025