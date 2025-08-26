Obavijesti

MILOJEVIĆ NEZADOVOLJAN

Trener Crvene zvezde zagrmio: Imamo dva pretučena igrača, ovo je bilo na razini seoske lige

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Trener Crvene zvezde zagrmio: Imamo dva pretučena igrača, ovo je bilo na razini seoske lige
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Šokantna utakmica. Vidjeli ste što se događalo na tribinama i pored terena. Ne mogu reći da je Pafos bio bolji, ako ovako namjerava igrati u Ligi prvaka, neka Europa vidi na što to liči, komentirao je Milojević

Nakon što je u Beogradu slavio sa 2-1, Pafos je u uzvratu u Limassolu odigrao 1-1 protiv Crvene zvezde izborivši ukupnim rezultatom 3-2 Ligu prvaka. Nakon borbenog, ali ne pretjerno kvalitetnog prvog dijela, sve najzanimljivije se dogodilo u nastavku. Gosti su poveli u 60. minuti. Mirko Ivanić je pucao s ruba kaznenog protora, no lopta je pogodila Lucckasena i promijenila smjer, tako da Neofytos Michail nije mogao ništa.

Hrvatski nogometaš Mislav Oršić počeo je susret za Pafos i izašao u 62. minuti, a Brazilac Jaja koji ga je zamijenio presudio je utakmicu. Naime, Pepe je ubacio iz slobodnog udarca, Jaja utrčao u prostor i odmah pucao prebacivši gostujućeg vratara.

Beograd: Prva utakmica doigravanja za Ligu prvaka između FK Crvene zvezde i FC Pafosa
Foto: Bane T. Stojanovic

U završnici susreta došlo je do "gužve" u tunelu zbog čega je uslijedio kratak prekid nakon čega je engleski sudac Michael Oliver produžio utakamicu za ukupno osam minuta, no više nije bilo golova.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević smatra kako je njegova momčad nezasluženo izgubila u doigravanju za Ligu prvaka.

- Šokantna utakmica, ali moramo se osvrnuti i na prvu utakmicu. U Beogradu smo primili rani gol, a sada u samoj završnici. Znali smo kakve kombinacije imaju, dečko (Jaja, op. a.) je pogodio mrežu, ali mi to nismo trebali dozvoliti - rekao je razočarani Milojević koji se osvrnuo i na kaos s kraja utakmice.

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Pafos v Red Star Belgrade
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

- Vidjeli ste što se događalo na tribinama i pored terena. Imamo dva pretučena igrača, ovo je bilo na razini seoske lige. (Rade, op. a.) Krunić je igrao pod injekcijama, takav je nogomet, ponekad je surov. Ne mogu reći da je Pafos bio bolji, ako ovako namjerava igrati u Ligi prvaka, neka Europa vidi na što to liči. Ne tražimo alibi, ali pitanje prolaska ne bi postojalo kada bi nam svi igrači bili u formi. Žao mi je, ali imamo Europsku ligu - zaključio je Milojević.

