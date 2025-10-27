Trener Dinama: Ja sam glavni i prvi krivac! Kao da smo u grču. Čabraja: Iznenadili smo 'modre'

Prva se pamti, kažu. Silvijo Čabraja protiv Dinama je ostvario prvu pobjedu na klupi Vukovara (1-0).

- Bili smo bolja ekipa od Dinama, ne sjećam se nijedne Dinamove velike šanse. U svemu smo ih limitirali. Iznenadili smo ih u početku nastavka, kad smo se dignuli visoko i nismo im 15 minuta dopustili da izađu iz 16 metara. Pred kraj su pokušavali dugim loptama. Mogu biti prezadovoljan, htijenjem, voljom, igrom. Pametno smo stajali, bili kompaktni i odgovorni, nismo se raspadali i onda vas nagradi - rekao je Čabraja.

I s Lokomotivom ste radili probleme Dinamu?

- Rekli su već da sam im crna mačka, valjda jesam. Gledajte, Dinamo ima 30 igrača i da dođe jedan kod nas, bili bismo presretni. Mi možemo dobiti svaku ekipu, dok sam trener, nećemo se braniti, uvijek idemo po gol, pobjedu.

Što kažete na poništeni gol Gonzaleza u prvom dijelu?

- Neću komentirati, nisam nikad otkad sam u HNL-u. I da je drugačije završila utakmica, ne bih komentirao. Mogu samo reći da je Robin obrambeno odigrao maestralnu utakmicu, potrošio se puno na zatvaranju, pozicioniranju. Kad jednog igrača izblokirate, protivniku stane protok lopte. To su sjajno odradili Robin i Puljić.

Nisu vas neki shvatili ozbiljno kad ste nakon Hajduka rekli da ćete ostaviti Vukovar u ligi, sad hoće.

- Puno je bodova u igri, sad smo svi euforični, ali bit će i poraza. U subotu gostujemo u Puli, moramo ostati s dvije noge na zemlji. Evo, nakon Lokomotive Puljić mi je rekao: "Šefe, ne bojte se, dobit ćemo Dinamo".

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Mario Kovačević potpisao je treći poraz u 11 kola HNL-a.

- Teško mi je to reći, ali zaslužena pobjeda Vukovara. Bili smo dominantni u prvom poluvremenu, ali bez konkretnosti. Napravili smo dvije prisilne zamjene, Stojkovića u prvom dijelu i Lisicu na poluvremenu, dobio je udarac u nogu. Presudio je početak drugog poluvremena i tih pet-šest minuta, Vukovar se kasnije branio.

Najavili ste promjene u sastavu, ali mnogi nisu iskoristili priliku.

- Svi igrači Dinama su kvalitetni i dobri. Prvih sedam kola nismo igrali Europu, pa nismo rotirali, sad moramo. Bila je ovo kvalitetna ekipa, ne želim o pojedincima, ja sam prvi i glavni krivac. Igrači su htjeli, ne mogu reći da nisu i da ne žele. Kad pogledate, imali smo i dosta mladu ekipu, ali nije to alibi. Nama je HNL na prvome mjestu, no dogodili su se porazi koji se nisu trebali događati. I nije prvi put nakon europskih utakmica da dolaze bolni porazi. Razočarala me nekonkretnost, kao da smo u strahu, grču.

U strahu protiv fenjeraša?

- Svi misle da ćemo u ovakvim utakmicama voditi 3-0 na poluvremenu, ako ne bude tako, nije dobro. Ne mislim strah kao strah, kad krene naopako, tako i završi.

Kad nema Mišića, nema ni lidera.

- I ja od igrača očekujem reakciju da znam na koga mogu računati. Mišić je naš kapetan, on je lider, osjeti se kad nedostaje. Morao sam ga odmoriti, ali ako se sjetimo prošle sezone, također je bila kriza rezultata kad nije igrao. Mislio sam da mogu ovo danas bez njega izvući. Imamo još rupa koje moramo popraviti.

U subotu vam stiže Rijeka.

- Diže se. Nama odgovara kad igramo protiv onih koji žele igrati, kad je protivnik u niskom bloku, imamo problem i svjestan sam toga. Ali vjerujem da imamo kvalitetne igrače da ovakve utakmice ubuduće pobjeđujemo.

