Kovačević: Nisam primijetio reakciju tribina, sad su mi rekli

U 12. kolu HNL-a su nogometaši Dinama s 2-1 (1-0) slavili na Maksimiru protiv Rijeke, a pokazali su dva lica. Ono dobro u prvom dijelu i loše u drugom, ali briljantnost Arbera Hoxhe u 84. minuti donijela je slavlje na Maksimiru.

- Čestitam igračima, na kraju teška, ali zaslužena pobjeda. Čestitam igračima Rijeke na dobroj utakmici. Prvo poluvrijeme 40 minuta što želimo, zabili smo gol, možda smo mogli i dva iz nekih situacija. Drugo poluvrijeme nije bilo dobro, primili smo prelagani gol i krenula je nova utakmica. U tim trenucima je Rijeka bila bolja, moram pohvaliti Nevistića koji je pokazao kvalitetu, nakon drugog gola je imao još par intervencija, bilo je i svađe, pravi derbi. Mislim da smo na kraju ipak zaslužili pobjedu

Trener Mario Kovačević mora se zamisliti nad igrom svojih pulena, rezultat je opet odličan za 'modre', ali ponovno se dogodio veliki pad u drugom poluvremenu, baš kao i u prvoj utakmici na Rujevici, a pobjednik je bio isti.

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nisu nas iznenadili, igrali smo svoju igru kad smo bili energetski dobri. Kad se par igrača potroši, onda uzmu 'utakmicu odmora'. Rijeka je igrala jako dobro, a igraju taj sustav gdje su u višku ako protivnik nije energetski dobar. Imaju odličnog Fruka, naravno da smo trebali bolje reagirati, nismo potonuli i na kraju pobijedili - rekao je trener Dinama pa nastavio:

- Trebala nam je ovakva situacija i neke stvari. Neke utakmice koje smo gubili... Prošle godine sam puno puta preokretao rezultat, ove godine nisam. U procesu smo, puno je novih igrača, ima tu još puno posla, vidjeli ste. Imali smo problema i s povredama na nekim pozicijama pa nisu igrali na prirodnim pozicijama. Ali barem vidimo na koga možemo više računati od ovih koji su igrali. Rješenje za probleme je ovih 45 minuta kojih smo igrali u prvom dijelu. Dobili smo gol iz akcije koja se mogla spriječiti na početku i Rijeka se puno digla, ali možda nam je to i trebalo da pokažemo da možemo kad je najteže.

Josip Mišić imao je 'žutu' minutu u 78. kad je izazvao naguravanje i eksces ispred domaće klupe, a trener gostiju Victor Sanchez istaknuo je da je kapetan 'modrih' trebao ranije završiti utakmicu.

- Nisam točno vidimo, pogurali su se, nervoza je normalna i to je razumljivo. Njihov trener i ja smo smirivali i sve je dobro prošlo, sudac je dobro reagirao - rekao je Kovačević.

Lisica je odigrao solidnu utakmicu na desnom beku, a u idućim utakmicama možda će još morati pritisnuti.

- Nemam mu što zamjeriti, nekad je igrao tu poziciju, ali vidi se da nije lako prebaciti se na tu poziciju. Posebno protiv ekipe koje dominira, razmišljali smo što i kako, mali Mikić trenira s nama već dvije utakmice, ali vidjet ćemo što i kako. Hoxha je dao prelijep gol, Bakrar prekrasan gol, znamo da tu imamo kvalitetu, radimo dobro to je nagrada za sve nas - rekao je Kovačević.

Čudna je reakcija bila Bad Blue Boysa i zapadne tribine nakon pobjede, a sve je završilo fućkanjem.

- Bio sam u svom filmu, nisam to ni primijetio, sad su mi rekli. Zahvaljujem našim navijačima - rekao je Kovačević.

Nema Dinamo mnogo vremena za odmor jer ih već u četvrtak očekuje europska domaća utakmica protiv Celte Vigo, a u nedjelju gostuju kod Istre 1961 na Aldo Drosini.