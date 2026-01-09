Obavijesti

Sport

Komentari 1
BEZ DLAKE NA JEZIKU

Trener Girone: Livaković će mi sjediti na klupi u subotu! I dalje misli da treba otići, baš kao i mi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Trener Girone: Livaković će mi sjediti na klupi u subotu! I dalje misli da treba otići, baš kao i mi
2
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Moramo čekati, jer nema rješenja njegove situaciju. Ne s naše strane, već s njegove i strane drugih klubova, rekao je trener Girone koji je najavio kako će 'vatreni' opet sjediti na klupi

Admiral

Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković (31) u subotu bi opet trebao sjediti na klupi Girone dok se čeka rasplet pitanja njegove budućnosti. Podsjetimo, Livaković je ljetos završio na posudbi iz Fenerbahčea u španjolskoj Gironi, koja mu nije dala priliku kakvu je očekivao. A golmanova želja već je dugo, kao što smo pisali ranije na 24sata, poznata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu 01:12
Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu | Video: 24sata Video

Dominik se nada povratku u Zagreb i klub u kojem je stasao u prvog golmana hrvatske reprezentacije. Njegov je glavni cilj Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a vjetar u leđa dao mu je i izbornik Zlatko Dalić, koji je nekoliko puta istaknuo povjerenje u Livakovića, iako ove jeseni nije imao odigranu minutu u klupskom dresu.

Fenerbahce Training and Press Conference - Ibrox Stadium - Wednesday March 12th
Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Livaković je u petak proslavio 31. rođendan, a čestitala mu je i Girona. O ''vatrenom'' je pričao i trener katalonskog kluba, Michel, na konferenciji za javnost.

NIJE IM SJELO Girona je čestitala Livakoviću rođendan, navijači poludjeli: 'Kad će više napustiti klub...'
Girona je čestitala Livakoviću rođendan, navijači poludjeli: 'Kad će više napustiti klub...'
POVRATAK IKONE Dinamo i Fenerbahče pred dogovorom, Livaković sve bliže!
Dinamo i Fenerbahče pred dogovorom, Livaković sve bliže!

- Livaković se vratio nakon praznika i bit će u sastavu! Istina je da on i dalje misli da treba otići, baš kao i mi. Ali, moramo čekati, jer nema rješenja njegove situaciju. Ne s naše strane, već s njegove i strane drugih klubova. Bit će u momčadi u subotu, ali nije spreman igrati za nas. To je realnost - rekao je trener Girone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'
NEZADOVOLJNI IZBORNIK

Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili, rekao je hrvatski izbornik
FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'
I ON JE SPORTSKA ZVIJEZDA

FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'

Nikki Bella (42) i Cooper DeJean (22) potvrdili romansu! Iskra među njima, ali bez žurbe. Nikki sretna i slobodna, uživa u životu bez pravila i kaže: "Nazivaju me d*oljom i to je smiješno"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026