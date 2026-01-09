Trener Girone: Livaković će mi sjediti na klupi u subotu! I dalje misli da treba otići, baš kao i mi

Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković (31) u subotu bi opet trebao sjediti na klupi Girone dok se čeka rasplet pitanja njegove budućnosti. Podsjetimo, Livaković je ljetos završio na posudbi iz Fenerbahčea u španjolskoj Gironi, koja mu nije dala priliku kakvu je očekivao. A golmanova želja već je dugo, kao što smo pisali ranije na 24sata, poznata.

Dominik se nada povratku u Zagreb i klub u kojem je stasao u prvog golmana hrvatske reprezentacije. Njegov je glavni cilj Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a vjetar u leđa dao mu je i izbornik Zlatko Dalić, koji je nekoliko puta istaknuo povjerenje u Livakovića, iako ove jeseni nije imao odigranu minutu u klupskom dresu.

Livaković je u petak proslavio 31. rođendan, a čestitala mu je i Girona. O ''vatrenom'' je pričao i trener katalonskog kluba, Michel, na konferenciji za javnost.

- Livaković se vratio nakon praznika i bit će u sastavu! Istina je da on i dalje misli da treba otići, baš kao i mi. Ali, moramo čekati, jer nema rješenja njegove situaciju. Ne s naše strane, već s njegove i strane drugih klubova. Bit će u momčadi u subotu, ali nije spreman igrati za nas. To je realnost - rekao je trener Girone.