Trener Gorice prostačio i sucu spominjao majku. Otkriveno što je rekao i zašto je dobio crveni

Susret Gorice i Šibenika u 23. kolu HNL-a ponudio je puno uzbuđenja, pa i događaja kojima nije mjesto na sportskim terenima. Ante Erceg je zbog grubog gaženja gležnja Ikera Poza zaradio drugi žuti karton nakon intervencije VAR-a, a cijela situacija izazvala je opću pomutnju.

Sudac Ante Terzić prekršaj nije sudio, no uključila se VAR soba i pozvala ga pred zaslon da pogleda situaciju. Pomoćni trener Šibenika Ivan Božić, u tom trenutku uvrijedio je trenera Gorice Marija Carevića.

- Napuši se k****, majmune - stoji u službenom zapisniku, a zbog tih riječi sudac Terzić ga je isključio.

Goričina klupa protestirala je smatrajući da intervencija VAR-a nema uporište. Sve je bilo po protokolu, što smo objasnili u ovome članku, a što je potvrdio i elitni sudac Damir Skomina, s tim da je stručni analitičar MAXSporta istaknuo da po njemu start Ercega nije niti prekršaj.

No, Carević je bio nezadovoljan što je njegova momčad ostala s igračem manje, a sve je začudilo kada se u drugom poluvremenu vratio iz svlačionice pa umjesto na svoju trenersku klupu otišao na tribinu. Sudac Terzić isključio ga je na tijekom odmora jer mu je Carević u tunelu psovao majku.

- Smeća jedna, je*** vam mater u usta - rekao je Carević, što je Terzić unio u službeni zapisnik nakon utakmice.

Foto: HNS

Carević je nakon utakmice emotivno komentirao svoje postupke i suđenje.

- Prijatelju... kad radiš nešto pošteno i kad se boriš za nešto, onda ti je stalo do toga. I onda moraš unijeti emociju i ne znam... Ako čovjek nema emociju za nekakav opis posla koji radi, onda bolje da ga ne radi. Je li istina? Ja sam ljut zbilja danas kao sportaš zbog onoga što sam tu doživio. Mene boli kriterij, mene bole te stvari. Mislim da mi stvarno kao klub, pogotovo kad doma igramo, zaslužujemo bolje. I to je to. Ali i dalje... Ima ljudi koji to kontroliraju, koji će reći da je bilo sve u skladu s pravilima i nepravilima. I to je to - rekao je za HRT.