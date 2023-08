Trener Gorice: Šlag na torti bio je voditi Ronalda, nije kakvim ga mediji predstavljaju...

Goricu je preuzeo Dinko Jeličić (49). Javnosti se predstavio na presici, a uz njega su govornici bili i predsjednik kluba Nenad Črnko te sportski direktor Mario Brkljača.

- Iz komforne situacije unutar natjecanja došli smo u situaciju da smo ostali bez trenera Željka Sopića. Želim mu se zahvaliti za sve što je napravio u devet mjeseci. Nismo imali puno vremena. Hvala Dinku Jeličiću što je prepoznao Goricu kao klub koji ima renome u hrvatskom nogometu - rekao je predsjednik Gorice Črnko pa nastavio:

- Sportski direktor Brkljača rekao mi je kad je Sopić odlučio otići u Rijeku: 'Nema veze, dovest ćemo još boljeg'. Jeličić je bio naš jedini kandidat. S naše strane nikad u toku proteklog tjedna nismo kontaktirali s drugim trenerima. U petak smo se dogovorili pa čekali da raskine ugovor s Al-Nassrom. Najvažnije je da smo zadržali dosadašnji stožer, imamo pozitivu u svlačionici. Uvjeren sam da će napraviti dobre rezultate.

Riječ je dobio i Jeličić.

- Predsjednik Črnko i sportski direktor Brkljača bili su izuzetno korektni i to je presudilo da dođem. Ono što je Sopić napravio prošle godine... Tu sam vidio jednu karakternu momčad. To je bio jedan od bitnijih razloga što sam sad preuzeo Goricu. Došao sam u dobru sredinu, organiziranu. Posloženo je sve od uprave pa do prve momčadi - rekao je pa nastavio:

- Trener Sopić sa stožerom je napravio jako dobar posao. Nemam ambiciju raditi pretjerane revolucije. Napravit ćemo iskorak u nekim taktičkim stvarima, pokušat ćemo uloviti što višu poziciju.

Uključio se i sportski direktor Brkljača.

- Želim Dinku Jeličiću puno sreće u radu. To je nastavak naše strategorije, planiranja... Nastavlja se faza stabilizacije. Nismo mogli utjecati na odlazak Željka Sopića. Na krilima njegovih uspjeha nastojat ćemo nadograđivati momčad. Dinko uz svoje iskustvo i znanje može pomoći. Poznaje ljude iz stožera, neke igrače iz aktualnog rostera i ranije je vodio.

Jeličić je radio u Al-Nassru. Pratio je i tad HNL.

- Uvijek pratim HNL. Kad si vani, još ti je više u fokusu. Uvijek te malo 'pegla' nostalgija. Goricu naravno. Pričao sam s Brkljačom i prije nego što je postojala ideja da dođem. Vodio sam Mrzljaka u Dinamu i mladu reprezentaciju, Sesvete. Banića sam vodio u reprezentaciji. Štigleca jako dobro poznajem, Maloču...

U Al-Nassru vodio je Cristiana Ronalda. Zanimalo nas je kako je bilo raditi s portugalskom zvijezdom.

- Očekivao sam to pitanje. Primjetili ste da ranije nisam davao izjave na tu temu, bio sam i vezan ugovorom... To mi je veliko iskustvo, šlag u trenerskoj karijeri da imaš mogućnost raditi s takvim igračima. Taj je klub u tom svijetu Real Madrid. Kakva je to ekspanzija, kakva su to ulaganja... Njihova je ideja što prije doseći level 'liga petice'...

Nastavio je...

- To bi moglo biti dosta brzo, barem što se tiče kvalitete igrača. Mora se i sustav posložiti da bi to funkcioniralo na taj način. Mislim da će oni doći do te razine. Kad gledate te rostere. Ja sam uvjeren da Al-Nassr može biti stabilan ligaš u bilo kojoj od liga petice. Neizmjerno iskustvo voditi je jednog takvog profesionalca. Jako sam bio zadovoljan s njegovim reakcijama u komunikaciji, s kvalitetnim odnosom prema suigračima. Često mediji potenciraju neke njegove reakcije, izvlači se sve najnegativnije. Moje je iskustvo izuzetno pozitivno. Kakav je on profeisonalac, kako se on ponaša nakon treninga. Treba usmjeravati mlade igrače kroz njegov primjer.

U Al-Nassru radio je u omladinskom pogonu, ali je u drugom dijelu sezone dobio priliku voditi momčad kao vršitelj dužnosti.

- Moj dogovor je bio da probam osvojiti titulu. Da sam osvojio, ostao bih možda trener prve momčadi. Nisam uspio. Imali su ideju da budem direktor za metodologiju u školi nogometa. Burić iz Hajduka preuzme klub u drugoj ligi na 11. mjestu. Uvede ih u prvu ligu pa dobije otkaz. To je takav svijet.

Jeličić očekuje pojačanja u Gorici do kraja prijelaznog roka koji traje do 8. rujna.

- Prijelazni rok još traje. Jako je aktivan na tržištu, očekujem dolazak novih igrača, apsolutno.

Nenad Črnko dotaknuo se odlaska Sopića iz Gorice u Rijeku.

- Ne bih komentirao odlazak Sopića iz Gorice jer ću povlačiti opet neke repove, a to nije dobro. Uvijek kažem da smo mi mali, seoski klub, koji pliva u oceanu. Zasad se ne utapamo. Tu se pokazuje snaga kluba i svega onoga što smo stvorili. Mala riba jede veliku. Koliko god to grubo zvučalo. Nemamo mi prostor da se prilagođavamo. Financije su to. Razumijem želju trenera da napravi iskorak.

Črnko je nastavio...

- Niti u jednom trenutku nisam dvojio da se to neće završiti. Bilo je jasno da Gorica neće Sopiću dati sporazumni raskid ugovora. Za mene je to poslovni odnos. Respektiram ga kao trenera. Za mene je i sport posao. Kako postoje odredbe ugovora s jedne strane, postoje i s druge strane. Kad ja kao predsjednik moram doći pred nekog trenera i reći mu da nije ispunio očekivanja, progutati knedlu i dati mu otkaz, tako i Sopić ima pravo doći sa svojim argumentima. Gorica je dobila što je htjela za taj raskid. Naša vrata u budućnosti i dalje su za Rijeku otvorena.

Dotaknuo se Črnko i Tonije Fruka. Krilni napadač dvije je godine proveo u Gorici na posudbi iz Fiorentine. Očekivao je Črnko da će ostati u Gorici, ali on je otišao u Rijeku.

- Nitko nas nije nazvao da zahvali što smo podgli Fruka. Na kraju sam se izborio da dobije Gorica neki postotak od budućeg transfera. To je zahvala Gorici. Fruk je u uzlaznoj putanji. Daj Bože da ga zaobiđu ozljede i da napravi veliku karijeru.

Veznjak Gorice Jurica Pršir bio je meta europskih klubova, ali vjerojatno će ostati. Prijelazni rok u najjačim ligama traje do 1. rujna.

- Po pitanju odlazaka smanjuju se šanse jer završava rok u većini liga. U Hrvatskoj je rok otvoren do 8. rujna. Bit ćemo aktivni po pitanju dolazaka. Imamo ideju dovesti jednog napadača. Nećemo dovoditi da bismo doveli. Ako ne nađemo ništa, ostajemo s ovim kadrom. Vjerujem u dečke, pokazali su prošle sezone - rekao je sportski direktor Brkljača.