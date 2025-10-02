Trener Hajduka: Nikad nisam osjetio da imamo pomoć sudaca, niti bih je želio...

Hajduk u subotu u Vinkovcima čeka prva od četiri uzastopne gostujuće utakmice. Prva u nizu je ogled s Vukovarom, a nakon reprezentativne stanke i gostovanja u Puli, Velikoj Gorici i Koprivnici. Raspored je nezgodan, ali za njega se znalo odmah na početku sezone, kada je Gorica tražila zamjenu domaćinstva zbog promjene travnjaka. Stara je to priča o ligi u kojoj je Hajduku najbliže gostovanje Zagreb, odnosno Velika Gorica, a Dinamu i Rijeci Split, ali ne bi smjela poslužiti kao opravdanje, pogotovo ne dok Dinamo i Rijeka imaju i europske obaveze.

Pokretanje videa... 04:07 Spit: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Nema Livaje, je li Rebić u vrhu napada i tko će biti kapetan?

- Rebić je spreman za nastup, vidjet ćemo na kojoj poziciji, a kapetan...? Ako Krovinović bude igrao onda on, ako ne, onda netko drugi. Nije to važno...

Mladi su se malo pogubili, Mlačić, Hrgović... Koliko je blizu nastupu Hodak?

- Mlačić dobro radi, uvijek ima mogućnost nastupa, Hodak isto radi dobro, blizu je... Nitko nema 100% osigurano mjesto, ako nastavimo ovako raditi dobit će priliku.

Vukovar je dobio Rijeku, opasni su, hoćete li ostati u istom sustavu kao protiv Rijeke?

- Tri boda nikad nisu unaprijed upisana, mi nikad nismo imali lagane utakmice na gostovanjima. Dobili su Rijeku, istina, bit će teško, ako bismo računali na bodove unaprijed, napravili bismo veliku pogrešku. Nema laganih utakmica.

Foto: Zvonimir Barisin

Ostaje li Gonzalez u početnoj postavi, griješio je protiv Lokomotive?

- Ne znam, neću vam reći tko je u postavi. Imali smo pogrešaka, ako bismo rekli da je samo Edgar kriv, pogriješili bismo. Šarlija je imao dobru utakmicu, ostali nisu, ali mi smo momčad, igramo kao momčad, bili smo dobri, ne odlični, ali bili smo dobri. Bila je to utakmica pogrešaka i ispravljanja pogrešaka. Moramo napraviti sve da uzmemo tri boda, nisu u našem džepu, moramo se potruditi i osvojiti ih.

Što mislite o momčadi Vukovara?

- Sve njihove utakmice su bile tijesne. Oni su brzi, broj 10 je dobar igrač, imaju brzinu, u mnogim utakmicama su zaslužili više nego što su dobili, ali istina je da imaju drugog trenera, Silvio je sada preuzeo momčad. Dobri su, to je sigurno.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Koliko vam smetaju duga putovanja, slično je bilo i dok ste bili trener u Istri?

- Nisam imao problem, uživali smo u putovanjima, i tamo, i ovdje, u Osijek smo išli isto tako, igrači su bili pozitivni, ako tražiš ispriku onda nije lako biti 8-9 sati u busu, ali svi moraju putovati.

Je li Hajduk domaća ili gostujuća momčad?

- Morali bismo biti bolji doma. Vani je drugačije, natječemo se i vani i doma, tržimo pobjedu. Uvijek je 11 na 11, ništa se ne mijenja, ali znaš svoj teren, doma si, lakše je doma. Ali mi i onako uvijek imamo veću podršku pa igramo kao doma.

Jeste li pratili VAR aferu, dosta se pričalo o tome?

- Nisam puno pratio... Istina je da je u trenutku utakmice izgledalo kao da je zaleđe, ali kad sam vidio sliku kasnije ispada da nije. Nisam pratio, ali sam čuo da se dosta o tome priča. Nema tu zavjere da se nešto kreira, ne vjerujem u teorije zavjere. Za mene to na koncu nije zaleđe, i bilo bi bolje da smo svi odmah imali informaciju, i mi, i vi novinari... Nikad nisam osjetio pomoć sudaca, niti bih je želio.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tko ne može osim Livaje?

- Durdov i dalje ima problem, Bamba isto nakon Dinama, Skelin je duže odsutan... Oni ne treniraju s momčadi, nisu se oporavili i neće putovati.

Vukovar?

- Dolaze iz niže lige, moraš se adaptirati na suparnike, na igru, na tempo i snagu klubova, nekad si napadao, sad se braniš.

Čabraja je iskusan trener, što je novoga donio momčadi?

- Igrao sam protiv njega puno puta dok je bio u Lokomotivi. Momčad je imala njegov potpis, momčad mu je direktna, napada, nastoje biti agresivni, bio je dobar u Lokomotivi koja je imala sličan stil igre i igrača. Ako nisi dobar na lopti, teško je napadati ih. Sad to treba napraviti u Vukovaru, moraju se igrači adaptirati na njega i njegov stil nogometa.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Četiri su gostovanja, očekujete li svih 12 bodova?

- Volio bih da mogu vidjeti u budućnost. Ne znam, možda odigramo loše pa budemo sretni i s bodom, ali nikad ne ulazimo u utakmicu da igramo na remi... Uvijek idemo na pobjedu. Nadam se da možemo pobijediti sve utakmice, ali gubit ćemo mi u budućnosti utakmice, jednostavno je tako...