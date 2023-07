Trener Hajduka: Sudac? To je smišno, frajer hoće biti glavni! A možda me smijene, ne znam...

Utakmica je bila 50-50. Igrali smo protiv prvaka na njihovom stadionu, oni imaju stabilnost, momčad dugo igra zajedno. Mi smo novi, promijenili smo se, mijenjamo se. Pripremne utakmice su jedno, prave utakmice drugo pa ne znaš na što će to nalikovati. Imali smo više dobrih momenata, možda i dobrih šansi, šteta, boli, bili smo blizu. Čestitam Dinamu, ima kvalitetu da te kazni u drugom dijelu na našeg Amerikanca.

Počeo je tako Ivan Leko analizu utakmice Dinama i Hajduka (1-0) u Superkupu, a onda sam počeo temu o crvenom kartonu koji mu je sudac Dario Bel dao u završnici prvog poluvremena nakon duela Luke Ivanušeca i Ivana Dolčeka. Tražili su gosti korner, Osječanin je pokazao faul za Dinamo.

- Situacija za moj crveni, to je smišno! Dogodilo se to da nije bilo bitno faul ili ne-faul. Pomoćni sudac daje faul u zadnjoj minuti, glavni čeka 20-30 sekundi i vraća odluku s centra, kao bolje je vidio od pomoćnog suca. Ja sam reagirao previše, ali nisam mu ništa rekao na terenu, možemo govoriti o tome je li u tunelu bilo kasnije - kazao je Leko za MAXSport pa nastavio:

- Frajer mi daje crveni karton, opet hoće biti glavni lik. Ja sam došao prije šest mjeseci s dobrim namjerama, suci su bili dobri, a nervira me kad ovaj dođe glumiti frajera. I sad dobijem crveni karton ovdje u Superkupu, za to se ne dobije nikad nigdje. On ga da, neka bude ponosan. Kazna? Vjerojatno će biti deset utakmica!

Trener Hajduka dao je komplimente protivniku.

- Mi smo u dvije različite faze, oni su stabilni, mirni. Nama je došlo četiri, pet novih igrača, kratke pripreme, nismo znali kako ćemo izgledati. Bilo je hrabro i dobrih momenata. Sad je falilo toga u zadnjoj trećini, je li dobro ili zadnji pas, to čini razliku u većini utakmica.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hajduk je nizao šanse, imao čak 14 udaraca prema golu, ali samo jedan u okvir.

- Imali smo tri velike šanse u drugom poluvremenu, pa i u prvom, šutaš 10-15 puta na gol u Maksimiru. Nemam što puno mojim igračima zamjeriti, odigrali smo što smo htjeli, miks presinga i bloka. Žao mi je jako, Superkup je otišao. Uvjeren sam, možda sam krivo gledao, ali da nije bio crveni karton, drugačije bi završila - rekao je Leko i osvrnuo se na novi derbi u petak:

- Mene boli ovo jer ovo je otišlo, prvenstvo je 36 kola. Trebamo uigrati momčad, novi su momci, trebamo stvoriti klapu gdje se vole i poštivaju, gdje lijepo rade. Zadovoljan sam što smo sad napravili. Normalno, očekujemo kompletirati, ajmo reći. Ovo miriše da ćemo imati kompetitivnu momčad koja će moći u boj. Nadam se da će nas pogledati u petak i da ćemo imati rezultat.

Bijeli će na startu HNL-a imati tri derbija zaredom, Dinamo, Rijeku pa Osijek, a slijede u europski ispiti.

- Je, tako nam se otvorilo. Vjerujem da sam sretan i da smo sretni. Ne borimo se, idemo naprijed, hrabro, nastojimo biti dobri sljedeću utakmicu, puni smo i pozitivnih i negativnih emocija, sutra je slobodan dan i od ponedjeljka raditi dalje, uklopiti nove momke i pokušati ostvariti dobar rezultat - zaključio je trener Hajduka.

A evo i što je Leko poručio na konferenciji za medije...

- Mislim da nije bila loša partija. U najavi smo znali da su to dvije ekipe u različitim momentima. Dinamo je stabilan, imaju atuomatizme, znaju hijerarhiju, mirni su... kod nas je sve malo drugo. Puno smo mijenjali ovog ljeta, imali smo kratke pripreme, došlo nam je par novih igrača na zadnje treninge, nismo ni znali što možemo očekivati. Puno smo htjeli, bila je dobra utakmica za gledat. Čini mi se da je to bilo 50-50%, Dinamo ima kvalitetu, mi smo htjeli igrati presing, koristiti neke naše stvari. Bolno je ovako izgubiti, mislim da je to bilo blizu, bili smo respektabilni, konkurirali smo Dinamu. Čestitam Dinamu, treba pobijedit ove utakmice, oni su to uspjeli.

Dojam je da ste pružili dobar dojam, imali puno prigoda...

- Mi smo u Maksimiru šutnili 15 puta stabilnoj momčadi. Imali smo 4-5 lijepih šansi, naša je krivica što nismo zabili za 0-1, ali na terenu je to bilo dobro. U nekim trenucima je dominirao Dinamo, imali smo i svoje momente. Treba imati taj killerski instinkt, Dinamo je s Baturinom tu bio dobar. Dobili smo gol iz polukontre, na to sam ljut. Mi moramo pokazati prednosti, sakriti mane, a greške su onda skupe.

Vaše isključenje?

- Smiješna situacija. Tužan sam, mislim da nije bilo u ovih šest mjeseci korektnijeg trenera od mene. Nije stvar odluke, već načina da me netko ovako isključi. Ako pomoćni sudac kaže da je korner, a ti osjećaš da smo dobri, on promijeni odluku nakon 20 sekundi. To me vratilo u neka druga vremena. OK, loše sam reagirao, dobio sam žuti karton i okrenuo se. A on mi je dao crveni. To je ego, na meni radi autoritet. Nisam došao ovdje da me ponižava i da mojoj momčadi oduzme situaciju da uzmemo trofej. Momčad je sigurno bolja s trenerom na terenu, nego bez njega. I taj je detalj bio bitan kako će sve završiti.

Lukša Jakobušić je lani rekao kako je trenera morao odmah smijeniti nakon što je Hajduk poražen od Dinama u Superkupu. Jeste li vi imali imperativ osvajanja Kupa?

- Možda sam sutra smijenjen, ne znam. Ja samo radim svoj posao. I nitko mi ne može dati veći imperativ od mene samog. Nitko mi ne daje imperative kakve si sam dajem. Ja sam najluđi za pobijedit, ako ne valjam, odem ja sutra, najmanji problem. Doviđenja i pošteno.

Dinamo ima iskusnije igrače, koliko je to bitno u ovakvim utakmicama?

Dinamo je najbolji ima 20 godina. Mi se želimo približiti, sportaš ne priznaje druga mjesta. Dinamo ima budžet, igrače..., šta to znači da onda tu ne moramo ni doći? Mi o tome ne razmišljamo. Znali smo da su favoriti, igraju doma, stabilni su..., ali htjeli smo i svaku ćemo krvarit za pobjedu, da bude zanimljivo.

Rekli ste kako je kazna Livaji mogla biti i 10 utakmica, možda sad vas tako kazne...

- Ma neka me kazni. Mislim da je svima interes da najbolji igrači i treneri budu tu, da pričamo o nogometu. Lani smo gubili i teže, ovdje smo izgubili 4-0, pomeo nas je Dinamo. I rekao sam svaka čast, i Dinamu i sucima. Gubili smo od Istre, Rijeka, ni riječi nisam rekao. Ali danas se osjetilo, u nogometu sam 30 godina. Vidim te oči suca, nitko mi to ne može ukrast. Čestitam Dinamu, nisu oni radi toga osvojili Superkup, ali mi smeta. Gledaš sve utakmice, sve lige svijeta, da se treneri ovako isključuju, ma... to bi bilo smiješno.

Koliko ovaj poraz može utjecati na sljedeću utakmicu i početak HNL-a? Novi derbi s Dinamom?

- Ne znam, volio bih da imamo rezultat. Bili smo blizu, kažu učiš iz problema i poraza, nadam se da ćemo naučiti nešto, analizirati ovo, svaka utakmica je svoja priča, ima svoju povijest. Nešto ćemo naučiti, nadam se dobroj predstavi i rezultatu.