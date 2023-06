Trener juniora Dinama: Ostajem li? Pitajte klub! Bišćanov talent: Nisam htio biti samo gledatelj

Dinamo je pobjedom protiv Osijeka 4-1 u posljednjem kolu Prve nogometne lige za juniore na Maksimiru potvrdio naslov prvaka, prvi nakon tri sušne sezone (među kojima je bila i ona u kojoj nije bilo prvaka zbog velepošasti koronavirusa).

Okupilo se na glavnom terenu Maksimira 1707 gledatelja i uživalo u majstorijama mladih dinamovaca, prije svih Mateja Šakote koji je u Oršićevom stilu zabio za 1-0 već u 10. minuti. Senior Fran Topić dodao je dva, Ivan Cvetko jedan, a Antonio Blažanović zabio je, pokazalo se, počasni za goste.

- Sretni smo, naravno, zbog osvojenog prvenstva. Sezona je bila duga i teška. Uz puno sreće uspjeli smo osvojiti prvenstvo, mislim da je zasluženo - rekao je kapetan Dinama Luka Lukanić.

Hajduk se borio s Dinamom gotovo cijelu sezonu, na kraju se ključnim pokazao njegov poraz protiv Osijeka u srijedu u Gradskom vrtu, a pobjeda "bilih tića" u Zaprešiću protiv Inkera (3-1) pokazala se pirovom.

- Znali smo da igramo na glavnom terenu, da će doći navijači i ovim putem im zahvaljujem na podršci. Svi skupa slavimo sad. Cijela sezona je bila utrka, mi-oni. U prvom dijelu sezone smo prvo bili mi pa smo ih mi kiksevima vratili u borbu za naslov. Imali smo tu utakmicu u Splitu i 1-0 do 94. minute. Kad primiš takav gol i ne ovisiš sam o sebi, nadali se jesmo. Dočekali smo kiks u Osijeku i zasluženo pobijedili - dodao je Lukanić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hoće li i on na pripreme s prvom momčadi 19. lipnja?

- Iskreno, još ne znam. Sad ćemo malo proslaviti i odmoriti pa ćemo nakon toga vidjeti planove - zaključio je Lukanić.

Topić: Spreman sam potpisati novi ugovor

Fran Topić proslavio je dva naslova na Maksimiru u šest dana.

- Da, hvala Bogu, u tjedan dana dva trofeja. Stvarno neopisiv osjećaj, cijela sezona je bila jako dobra. Drago mi je, prvenstveno radi ovih dečki, jer smo dobro radili cijelu ovu sezonu. Ja sam većinu sezone bio s njima, znam koliko smo se bacali na glavu, drago mi je da smo na kraju to osvojili - rekao je Topić, kojega je Igor Bišćan promovirao u prvu momčad.

Dobio je slobodno nakon seniorskog naslova, ali je htio igrati za juniore.

- Ne bih si mogao dopustiti da gledam negdje ovu utakmicu, a znam da bih je mogao igrati. Pitao sam trenera Bišćana, ako nije problem, da igram za juniore, bila mi je čast. Drago mi je da sam proslavio trofej. Prvi strijelac lige? Drago mi je, ali ne bih mogao bez momčadi to. Sve zasluge pripisujem njima.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Na pomolu je i novi ugovor.

- Mislim da će se to ubrzo riješiti. Ostali su još neki mali detalji, ja sam spreman potpisati.

Da mu je netko rekao prije godinu dana da će osvojiti seniorski i juniorski naslov, debitirati za prvu momčad na Poljudu, da će biti prvi strijelac juniorske lige, što bi mu rekao?

- Ne bih mu vjerovao. Stvarno, život piše čudne priče. Hvala Bogu da je ovako kako je i nadam se da će se ovako nastaviti.

Senzen: Zbog Hajduka je ova polusezona bila ovakva

Zadovoljan je bio i trener Dinamovih juniora Ivan Senzen nakon već 59. utakmice u sezoni.

- Stvarno neprocjenjivo iskustvo. Na početku sezone, kad smo gledali raspored, nismo baš predvidjeli da će se odlučivati u zadnjem kolu. Odigrali smo jako dobru utakmicu. Prvi put smo tu, na glavnom terenu. Dobar protivnik koji je prije tri dana pobijedio Hajduk. Ozbiljna momčad i stvarno smo svi sretni - rekao je Senzen i nastavio:

- Jako bih bio zadovoljan da je ova sezona završila i drugačije. Možda je to glupo reći, ali mi smo u svim natjecanjima odigrali dobro, skoro sve do kraja, završili u finalima tih natjecanjima. Cijeli miks juniora 1 i 2 prihvatio je zahtjeve koje smo im stavili i svaka im čast.

Trener Hajduka Marijan Budimir rekao je nakon remija na Poljudu da se poštenom uvijek vrati.

- Čestitao bih Hajduku, bio je odličan cijelu sezonu. Veselilo me kako su prezentirali hrvatski nogomet u Ligi mladih. Bili su stvarno jako dobri. Mi smo bili isto jako dobri, imali šansu da prođemo skupinu, ali nažalost nismo uspjeli. Zbog Hajduka je ova polusezona bila ovakva. Nijedan poraz, pobjede i tri remija, poraz u finalu Kupa. Kad podvučeš crtu, svaka čast momčadi - rekao je Senzen.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ima li za njega mjesta u novoj sezoni?

- To ćete pitati ljude u klubu. Moji planovi? Mi još radimo tjedan dana, imamo određene edukacije, vidjet ćemo. Ako mi ne daju novi ugovor, hoću li biti razočaran? Ne, zašto bih bio? Ovo je Dinamo, u Dinamu uvijek rade dobri ljudi i treneri, bit će ih i dalje.

Koliko ovih igrača može igrati i za seniore na visokoj razini?

- To je teško reći, ovisi sve o njima. Sukus svega zadnjih 10 godina, to su jedan ili dva. Dok god to ima, Dinamo će imati budućnost i funkcionirati operativno dobro. Bilo bi glupo govoriti hoće li to biti tri, četiri ili pet, ali jedan ili dva će sigurno biti - zaključio je Ivan Senzen.