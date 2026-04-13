Trener Kocaelispora: Petković nam treba, ali postoji problem

Piše Jakov Drobnjak,
Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Brune Petkovića na terenima turske lige nije bilo skoro dva mjeseca zbog ozljede, ali sada se vratio i to sa stilom. Kocaelispor je "otrgnuo" bod Galatasarayu (1-1) u 29. kolu, a izjednačujući gol u 72. minuti zabio je hrvatski napadač. U igru je ušao osam minuta ranije i odmah pokazao da je jako važan kotačić svoje momčad. O tome je govorio i njegov trener Selcuk Inan, ali je i otkrio jedan problem.

- On u ovom trenutku fizički može izdržati samo 20 do 25 minuta i to je problem. Morao sam ga uvesti jer nam je bio potreban, a vidjelo se koliko nam se igra popravila njegovim ulaskom. Ipak, daleko je od spremnosti da zaigra od prve minute - rekao je trener Kocaelispora nakon utakmice s prvoplasiranom momčadi prvenstva.

Petković se zasigurno nada da bi se nekako mogao naći u avionu za Svjetsko prvenstvo, a ovo je najbolji način za skrenuti pozornost na sebe. Gol u povrtaničkoj utakmici i to još Galatasarayu. Kao što je rekao Inan, morat će još dosta trenirati da se vrati u formu i podigne fizičku spremu, ali Petković je "španer" i zna kako jednim potezom riješiti utakmicu. Hoće li to biti dosta i za SP zna samo izbornik Dalić. Ako krene zabijati, sve je moguće, jer i sam Dalić je rekao da je jednio mjerilo teren.

