Trener Milana o Modriću: On ne voli pažnju koju stalno dobiva

Pred nogometašima Milana i Intera je gradski derbi, ali u pitanju je prijateljska utakmica. Trener 'rossonera' Ruben Amorim najavio je sutrašnji dvoboj koji je na rasporedu od 13 sati. Prije analize utakmice, opširno se osvrnuo na odlazak klupske legende Franca Baresija, čija je smrt potresla klub. Amorim je poručio da će momčad nastaviti njegovu ostavštinu, prenosi Gazzetta dello Sport.

Naglasio je kako u momčadi vlada pozitivna atmosfera uoči početka nove sezone.

- Imam osjećaj da svi igrači rade jako dobro, i oni koji su s nama od prvog dana i oni koji su se kasnije priključili. Rafa Leão ima sreće što je u klubu poput Milana i zato treba biti sretan. Osjećam da je zadovoljan i motiviran - rekao je i dodao:

- Ne znam što će se dogoditi do kraja prijelaznog roka, ali vidim da je momčad vrlo ujedinjena. Važno je da taj duh zadržimo i kad bude teško. U ovom klubu moraš pobijediti u svakoj utakmici i zato nam treba ispravan mentalitet kroz cijelu sezonu.

Na pitanje hoće li Modrić dobiti priliku u sutrašnjoj utakmici, bio je vrlo jasan.

- A Modrić? I on će sutra igrati. Svi će dobiti određenu minutažu u derbiju. Nemamo puno vremena za trening, a utakmice su blizu jedna drugoj pa moramo trenirati kroz igru. Pokušat ćemo raspodijeliti opterećenje - rekao je te se dodatno osvrnuo na Modrića:

- Luka je iznimno skroman i ne voli pažnju koju dobiva. Ima ogromno iskustvo i tretirat ću ga kao svakog drugog igrača. Morat će se izboriti za svoje mjesto, ali on je, naravno, poseban. Puno smo uložili da ostane s nama još barem jednu sezonu i jako sam zadovoljan njime - nahvalio je kapetana 'vatrenih' uoči utakmice.