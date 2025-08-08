Obavijesti

UOČI DERBIJA 2. KOLA

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Trener Osijeka: Rijeka je sada i bolja nego prošle sezone...
Osijek: Konferencija NK Osijeka o utakmici s Rijekom | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ne bih ulazio u detalje naše pripreme, ali ne vjerujem da će Rijeka biti umorna, pogotovo jer njihov najbolji igrač Fruk nije igrao prošlu utakmicu. Mislim da će ovo biti dobra europska utakmica, kazao je Rožman

Nakon derbija s Dinamom, Osječane u drugom kolu HNL-a očekuje još jedan. Opus Arena ovog će puta u 21 sat ugostiti aktualnog prvaka Rijeku, a prijenos utakmice bit će na MAXSportu 1. Iako su "bijelo-plavi" u prvom kolu poraženi od Dinama, trener Simon Rožman ima razloga za optimizam. Momčad je izgledala puno bolje nego na kraju prošle sezone, a sve do samog kraja susret je mogao otići na bilo koju stranu.

- Analizirali smo utakmicu protiv Dinama, moramo biti dosljedniji, pogotovo u fazi obrane. S druge strane, sport ti uvijek daje nove šanse. Dečki su jako dobro trenirali i jako sam optimističan - izjavio je Rožman.

Govoreći o protivniku, slovenski stručnjak podsjetio je da je Rijeka aktualni prvak i ocijenio kako je u odnosu na prošlu sezonu još kvalitetnija.

- Rijeka je aktualni prvak, mislim da imaju i bolju ekipu nego prošle sezone. Njihov poraz od Shelbournea, po meni, neće utjecati na njih. Pokazali su već da odlično reagiraju nakon loše utakmice u Europi i da im onda u prvenstvu dobro ide. No, mi ćemo napraviti sve da im stanemo na put.

Osijek: Konferencija NK Osijeka o utakmici s Rijekom
Osijek: Konferencija NK Osijeka o utakmici s Rijekom | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Rijeka je u srijedu kod kuće igrala kvalifikacijsku utakmicu za Europsku ligu protiv Shelbournea i šokantno izgubila 2-1. Rožman ipak smatra da to neće značajnije utjecati na momčad Radomira Đalovića, posebno jer je utakmicu, zbog suspenzije, preskočio najbolji igrač Toni Fruk.

- Ne bih ulazio u detalje naše pripreme, ali ne vjerujem da će Rijeka biti umorna, pogotovo jer njihov najbolji igrač Fruk nije igrao prošlu utakmicu. Mislim da će ovo biti dobra europska utakmica. Ne računam na njihov umor, želimo nametnuti sebe i to nam je dobra provjera da vidimo gdje smo u odnosu na najbolje ekipe iz prošle sezone - zaključio je trener Osijeka.

Arnel Jakupović još uvijek je izvan terena, a u sastavu vjerojatno neće biti ni Nike Farkaša, koji je na treningu zadobio udarac.

