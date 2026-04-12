Trener Osijeka: Ružan je poraz iza nas, pao mi je veliki teret...

Pao mi je veliki teret s leđa nakon onakvog teškog poraza, poručio je trener Osijeka, Tomislav Radotić. Njegova je momčad osvojila zlatna tri boda na gostovanju na Rujevici u 29. kolu Hrvatske nogometne lige protiv aktualnog prvaka Rijeke. Strijelci u pobjedi 2-0 bili su Akere (4') i Omerović (94').

Radotić je nakon utakmice dao izjavu za MaxSport televiziju, a istaknuo je kako, posebno u Osijeku, ljudi moraju prestati shvaćati sport kao nešto tragično.

- Pao mi je veliki teret s leđa nakon onakvog teškog poraza (Dinamo je prošli vikend pobijedio Osijek 7-0, op. a.). Trebamo prestati shvaćati sport kao nešto tragično, posebno u Osijeku. Ova pobjeda u globalu neće promijeniti puno toga. Jako je dobra reakcija igrača od prvog treninga u ponedjeljak. Ružan je poraz iza nas, ali vjerojatno ćemo zadržati tu gorčinu do kraja sezona. Ona će nam biti motiv da radimo na sebi - poručio je Radotić pa se osvrnuo na utakmicu protiv Rijeke...

Rijeka: SuperSport HNL, 29. kolo, HNK Rijeka - NK Osijek | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Odigrali smo pametno i angažirano, sveli smo Rijeku na utakmicu bez gola. Prekršaji? Da, radili smo tu destrukciju igre. Moramo poštovati momčad poput Rijeke, posebno na ovako brzom terenu. Treba joj razbijati ritam i učinit ju nervoznom.

David Mejia bio je među boljim pojedincima Osijeka, a vratio se na travnjak nakon lakše ozljede.

- On je igrač koji je jako dobar pod pritiskom, isto tako i Čolina, koji još uvijek nije spreman za 90 minuta. Imaju tu mirnoću, to nam je nedostajalo na Maksimiru. Kratko ću reći, kada igrate protiv zaista najkvalitetnije momčadi u ligi, a nisi na svom maksimumu, dogodi se to što se dogodilo. Nismo konkurentni da pariramo Dinamu, ali isto mislim da taj rezultat nije bio realan.

Uskoro bi se trebalo poboljšati stanje u desetkovanoj svlačionici Osijeka.n

- Vjerujem da će se stanje uskoro malo popraviti, Barišić i Vrbančić blizu su povratka. Vidjet ćemo što će biti s Jurišićem. Bit će puno lakše kada nam se vrate ti igrači. Volio bih iskoristiti priliku i ovu pobjedu posvetiti svima koji su ostali uz nas nakon onog teškog poraza. Znamo kako su se ti ljudi osjećali nakon onog poraza. Ovo je bio najbolji lijek - zaključio je Radotić.