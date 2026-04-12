LAKNULO MU JE

Trener Osijeka: Ružan je poraz iza nas, pao mi je veliki teret...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka: SuperSport HNL, 29. kolo, HNK Rijeka - NK Osijek | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kada igrate protiv zaista najkvalitetnije momčadi u ligi, a nisi na svom maksimumu, dogodi se to što se dogodilo. Nismo konkurentni da pariramo Dianmu, ali isto mislim da taj rezultat nije bio realan, rekao je

Pao mi je veliki teret s leđa nakon onakvog teškog poraza, poručio je trener Osijeka, Tomislav Radotić. Njegova je momčad osvojila zlatna tri boda na gostovanju na Rujevici u 29. kolu Hrvatske nogometne lige protiv aktualnog prvaka Rijeke. Strijelci u pobjedi 2-0 bili su Akere (4') i Omerović (94').

Radotić je nakon utakmice dao izjavu za MaxSport televiziju, a istaknuo je kako, posebno u Osijeku, ljudi moraju prestati shvaćati sport kao nešto tragično.

- Pao mi je veliki teret s leđa nakon onakvog teškog poraza (Dinamo je prošli vikend pobijedio Osijek 7-0, op. a.). Trebamo prestati shvaćati sport kao nešto tragično, posebno u Osijeku. Ova pobjeda u globalu neće promijeniti puno toga. Jako je dobra reakcija igrača od prvog treninga u ponedjeljak. Ružan je poraz iza nas, ali vjerojatno ćemo zadržati tu gorčinu do kraja sezona. Ona će nam biti motiv da radimo na sebi - poručio je Radotić pa se osvrnuo na utakmicu protiv Rijeke...

- Odigrali smo pametno i angažirano, sveli smo Rijeku na utakmicu bez gola. Prekršaji? Da, radili smo tu destrukciju igre. Moramo poštovati momčad poput Rijeke, posebno na ovako brzom terenu. Treba joj razbijati ritam i učinit ju nervoznom. 

KOMENTAR Rujevica više nije utvrda, ove sezone ondje se dijele bodovi
Rujevica više nije utvrda, ove sezone ondje se dijele bodovi
ŠTO SU MISLILI? VIDEO Nevjerojatan kiks Rijeke! Zaigrala se i primila bizarni gol
VIDEO Nevjerojatan kiks Rijeke! Zaigrala se i primila bizarni gol

David Mejia bio je među boljim pojedincima Osijeka, a vratio se na travnjak nakon lakše ozljede.

- On je igrač koji je jako dobar pod pritiskom, isto tako i Čolina, koji još uvijek nije spreman za 90 minuta. Imaju tu mirnoću, to nam je nedostajalo na Maksimiru. Kratko ću reći, kada igrate protiv zaista najkvalitetnije momčadi u ligi, a nisi na svom maksimumu, dogodi se to što se dogodilo. Nismo konkurentni da pariramo Dinamu, ali isto mislim da taj rezultat nije bio realan. 

Uskoro bi se trebalo poboljšati stanje u desetkovanoj svlačionici Osijeka.n

- Vjerujem da će se stanje uskoro malo popraviti, Barišić i Vrbančić blizu su povratka. Vidjet ćemo što će biti s Jurišićem. Bit će puno lakše kada nam se vrate ti igrači. Volio bih iskoristiti priliku i ovu pobjedu posvetiti svima koji su ostali uz nas nakon onog teškog poraza. Znamo kako su se ti ljudi osjećali nakon onog poraza. Ovo je bio najbolji lijek - zaključio je Radotić.

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten
FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja
POTPUNA PREOBRAZBA

FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja

Tyson Fury u subotu navečer staje pred najopasnijeg protivnika kojeg je dugo izabrao. Arslanbek Makhmudov želi mu nanijeti tek treći poraz u karijeri. Mi vam donosimo njegovu fizičku transformaciju kroz godine
FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!
'DRAGI, VODI ME...'

FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!

Nogometni razlozi više nisu jedini koji odlučuju o karijerama vrhunskih sportaša. Iduća destinacija Karima Adeyemija (24) mogla bi ovisiti isključivo o željama reperice Loredane Zefi (30)

