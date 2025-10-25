El Clasico je na rasporedu u nedjelju od 16.15, a Real Madrid u dvoboj ulazi kao vodeća momčad La Lige s dva boda više od drugoplasirane Barcelone
Trener Reala odgovorio Yamalu
Lamine Yamal (18) podigao je prašinu u španjolskoj javnosti izjavivši kako Real Madrid krade i žali se na sudačke odluke. Sada mu je stigao i odgovor Realovog trenera Xabija Alonsa.
- Neću to komentirati. Ljudi iz Barcelone rekli su puno toga. Ne mogu prosuditi što su svi oni mislili. Važno je ono što se dogodi na terenu - rekao je Alonso i dodao:
- Ovdje smo zbog utakmice. Na umu mi je samo kakav ću sastav izvesti. Zanima me samo što će se događati na terenu.
Podsjetimo, Yamal je u razgovoru sa streamerom Ibaijem Llanosom, inače vlasnikom Kings League momčadi Porcinos FC rekao da ga Real Madrid podsjeća na njegovu momčad Porcinos.
- Kradu i žale se na sudačke odluke... - rekao je Yamal.
El Clasico je na rasporedu u nedjelju od 16.15, a Real Madrid u dvoboj ulazi kao vodeća momčad La Lige s dva boda više od drugoplasirane Barcelone.
