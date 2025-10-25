Obavijesti

PROVOKACIJE KATALONCA

Trener Reala odgovorio Yamalu

Piše Petar Božičević,
Trener Reala odgovorio Yamalu
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

El Clasico je na rasporedu u nedjelju od 16.15, a Real Madrid u dvoboj ulazi kao vodeća momčad La Lige s dva boda više od drugoplasirane Barcelone

Lamine Yamal (18) podigao je prašinu u španjolskoj javnosti izjavivši kako Real Madrid krade i žali se na sudačke odluke. Sada mu je stigao i odgovor Realovog trenera Xabija Alonsa

- Neću to komentirati. Ljudi iz Barcelone rekli su puno toga. Ne mogu prosuditi što su svi oni mislili. Važno je ono što se dogodi na terenu - rekao je Alonso i dodao:

- Ovdje smo zbog utakmice. Na umu mi je samo kakav ću sastav izvesti. Zanima me samo što će se događati na terenu.

Podsjetimo, Yamal je u razgovoru sa streamerom Ibaijem Llanosom, inače vlasnikom Kings League momčadi Porcinos FC rekao da ga Real Madrid podsjeća na njegovu momčad Porcinos. 

- Kradu i žale se na sudačke odluke... - rekao je Yamal. 

UEFA Champions League - FC Barcelona v Olympiacos
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

El Clasico je na rasporedu u nedjelju od 16.15, a Real Madrid u dvoboj ulazi kao vodeća momčad La Lige s dva boda više od drugoplasirane Barcelone. 

