Trener Reala odgovorio Yamalu

Lamine Yamal (18) podigao je prašinu u španjolskoj javnosti izjavivši kako Real Madrid krade i žali se na sudačke odluke. Sada mu je stigao i odgovor Realovog trenera Xabija Alonsa.

- Neću to komentirati. Ljudi iz Barcelone rekli su puno toga. Ne mogu prosuditi što su svi oni mislili. Važno je ono što se dogodi na terenu - rekao je Alonso i dodao:

- Ovdje smo zbog utakmice. Na umu mi je samo kakav ću sastav izvesti. Zanima me samo što će se događati na terenu.

Podsjetimo, Yamal je u razgovoru sa streamerom Ibaijem Llanosom, inače vlasnikom Kings League momčadi Porcinos FC rekao da ga Real Madrid podsjeća na njegovu momčad Porcinos.

- Kradu i žale se na sudačke odluke... - rekao je Yamal.

El Clasico je na rasporedu u nedjelju od 16.15, a Real Madrid u dvoboj ulazi kao vodeća momčad La Lige s dva boda više od drugoplasirane Barcelone.