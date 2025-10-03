Obavijesti

Sport

Komentari 0
POHVALIO HRVATA

Trener Reala: Uplašili su me oko Hezonje, ali zadovoljan sam njegovim stavom. Želi pomagati

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trener Reala: Uplašili su me oko Hezonje, ali zadovoljan sam njegovim stavom. Želi pomagati
2
Foto: Dusan Milenkovic

Jedini način da napreduje i da nam pomaže, jest taj da bude vođa primjerom, kao što tražimo. Mora imati kontinuitet, ali vidim je na dobrom put, rekao je Scariolo

Realov novi trener Sergio Scariolo pohvalio je hrvatskog košarkaškog reprezentativca Marija Hezonju koji je u četvrtak navečer u Madridu ubacio 18 koševa u pobjedi 89-77 nad Olympiakosom. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

- Zadovoljan sam Marijevom stavom. Malo su me uplašili, ne iz kluba nego općenito, no ja vidim osobu koja želi napredovati, biti disciplinirana, poštivati druge i pomagati timu - izjavio je 64 godišnji Scariolo koji je prošli mjesec napustio klupu reprezentacije Španjolske kako bi vodio Real Madrid.

18 POENA HRVATA Briljantni Mario Hezonja odveo Real do pobjede u Euroligi!
Briljantni Mario Hezonja odveo Real do pobjede u Euroligi!

Hezonja, 30-godišnji igrač ponekad burnih reakcija, bio je najbolji strijelac "kraljevskog kluba" u 2. kolu Eurolige. Bio je vrlo precizan pogodivši osam od deset šuteva iz igre, te dva od tri pokušaja za tricu, te je ubacio i oba slobodna bacanja. Imao je i tri skoka te dvije asistencije, a u igri je proveo 23 minute.

- Griješi, i danas također, ali prihvaća ono što mu se kaže, kritike i upute kako ispraviti greške - rekao je Scariolo na konferenciji za medije.

Beograd: 32. kolo Eurolige, Crvena Zvezda Meridianbet - Real Madrid
Foto: Dusan Milenkovic

- Jedini način da napreduje i da nam pomaže, jest taj da bude vođa primjerom, kao što tražimo. Mora imati kontinuitet, ali vidim je na dobrom put - dodao je.

Hezonja igra za Real Madrid od ljeta 2022., a prošle sezone je osvojio naslov prvaka Španjolske. Real Madrid je u 1. kolu Eurolige izgubio u Italiji kod Virtus Bologne sa 68-74.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija
Evo kako je srpski komentator ispratio Dinamovu pobjedu u Srbiji: 'Svaka čast na ovome'
POSLUŠAJTE SNIMKU

Evo kako je srpski komentator ispratio Dinamovu pobjedu u Srbiji: 'Svaka čast na ovome'

Bila je to još jedna izvanredna i superiorna predstava momčadi Marija Kovačevića koja je u nadigrala Izraelce, a u nastavku poslušajte kako ju je doživio srpski komentator

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025