18 POENA HRVATA

Briljantni Mario Hezonja odveo Real do pobjede u Euroligi!

Foto: Dusan Milenkovic

U Beogradu je Partizan pobijedio milanski EA7 Armani sa 80-78. Gosti su na 100 sekundi prije kraja dvoboja zaostajali za sedam koševa (80-73), da bi došli do šuta za pobjedu s istekom vremena, ali je Srbin Marko Gudurić promašio tricu

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja bio je sa 18 koševa najbolji strijelac Real Madrida koji je pred svojim navijačima svladao grčki Olympiakos s 89-77 u utakmici 2. kola nove sezone Eurolige

Hezonja je bio vrlo precizan pogodivši osam od deset šutova iz igre, a dva od tri za tricu, te je ubacio i oba slobodna bacanja. Imao je i tri skoka te dvije asistencije, a u igri je proveo 23 minute.

Argentinac Gabriel Deck je za pobjednike postigao 12 koševa, a njegov sunarodnjak Facundo Campazzo je uz devet koševa podijelio i osam asistencija.

Beograd: Utakmica 34. kola Eurolige, KK Partizan - BC Real Madrid
Foto: Dusan Milenkovic

Najbolji strijelac Olympiakosa bio je Tyler Dorsey s 20 poena, Evan Fournier je ubacio 14, a Aleksandar Vezenkov je imao 13 koševa i devet skokova.

Njemački reprezentativac Andreas Obst je s 31 košem i devet pogođenih trica predvodio Bayern u domaćoj pobjedi 97-88 protiv beogradske Crvene zvezde. U srpskoj momčadi je najbolji dojam ostavio Nigerijac Jordan Nwora s 27 poena.

U Beogradu je Partizan pobijedio milanski EA7 Armani sa 80-78. Gosti su na 100 sekundi prije kraja dvoboja zaostajali za sedam koševa (80-73), da bi došli do šuta za pobjedu s istekom vremena, ali je srpski reprezentativac Marko Gudurić promašio tricu.

Sterling Brown je s 20 koševa bio najbolji strijelac u momčadi Željka Obradovića, dok je Carlik Jones ubacio 15 poena i podijelio pet asistencija. Shavon Shields je s 21 košem bio prvo ime milanskog sastava. Gudurić i Armoni Brooks su postigli po 12 poena svaki.

