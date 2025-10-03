Briljantni Mario Hezonja odveo Real do pobjede u Euroligi!

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja bio je sa 18 koševa najbolji strijelac Real Madrida koji je pred svojim navijačima svladao grčki Olympiakos s 89-77 u utakmici 2. kola nove sezone Eurolige.

Hezonja je bio vrlo precizan pogodivši osam od deset šutova iz igre, a dva od tri za tricu, te je ubacio i oba slobodna bacanja. Imao je i tri skoka te dvije asistencije, a u igri je proveo 23 minute.

Argentinac Gabriel Deck je za pobjednike postigao 12 koševa, a njegov sunarodnjak Facundo Campazzo je uz devet koševa podijelio i osam asistencija.

Foto: Dusan Milenkovic

Najbolji strijelac Olympiakosa bio je Tyler Dorsey s 20 poena, Evan Fournier je ubacio 14, a Aleksandar Vezenkov je imao 13 koševa i devet skokova.

Njemački reprezentativac Andreas Obst je s 31 košem i devet pogođenih trica predvodio Bayern u domaćoj pobjedi 97-88 protiv beogradske Crvene zvezde. U srpskoj momčadi je najbolji dojam ostavio Nigerijac Jordan Nwora s 27 poena.

U Beogradu je Partizan pobijedio milanski EA7 Armani sa 80-78. Gosti su na 100 sekundi prije kraja dvoboja zaostajali za sedam koševa (80-73), da bi došli do šuta za pobjedu s istekom vremena, ali je srpski reprezentativac Marko Gudurić promašio tricu.

Sterling Brown je s 20 koševa bio najbolji strijelac u momčadi Željka Obradovića, dok je Carlik Jones ubacio 15 poena i podijelio pet asistencija. Shavon Shields je s 21 košem bio prvo ime milanskog sastava. Gudurić i Armoni Brooks su postigli po 12 poena svaki.