Trener Rijeke izlazi iz bolnice, Teo Barišić ozbiljnije ozlijeđen

Naš trener Victor Sanchez danas izlazi iz bolnice, dobro se osjeća i želimo mu što brži oporavak i povratak na klupu, priopćio je glasnogovornik Rijeke Marko Babić uoči subotnje presice u Rijeci i time opovrgnuo navode nekih medija da Rijeka traži novog trenera. Sanchez je u bolnici završio u utorak nakon što mu je pozlilo, obavio je niz pretraga, tamo pratio veliku pobjedu nad Omonijom i dobro se osjeća. Iduće dvije utakmice ionako mora propustiti po sili disciplinskog suca zbog isključenja u derbiju protiv Hajduka, neće ga biti uz teren ni u četvrtfinalu Kupa protiv Hajduka koja se u srijedu također igra u Rijeci.

Pokretanje videa... 01:57 Sažetak s utakmice Hajduk-Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Lokomotiva je snažan protivnik, moramo biti koncentrirani jer u nizu domaćih utakmica želimo nastaviti uveseljavati navijače. Na tome smo radili u petak, imali smo jako dobar trening visokog intenziteta. Nastavljamo se boriti za vrh ljestvice - rekao je Ramiro Munoz, Sanchezov pomoćnik, uoči nedjeljne utakmice HNL-a na Rujevici (15 sati, MAXSport 1 i HTV 2).

Dakako, nakon pobjede nad Omonijom u Konferencijskoj ligi vrijedne osmine finala europskog natjecanja sve je zanimalo kako je trener Victor Sanchez i koliko su se čuli.

- Informacije su dobre, kako smo i rekli izlazi iz bolnice. Konstantno smo u kontaktu, bit ćemo i jutro uoči utakmice - rekao je Munoz.

- Pobjeda je bila iznimno važna za klub, ali nam je nedjeljna utakmica još važnija. Prvenstvo nam je jedan od ključnih ciljeva, želimo biti u vrhu i nema mjesta opuštanju. Teško nam je nešto pripremiti fizički i taktički, ali cijeli stručni stožer radi jako profesionalno - dodao je.

U konkurenciji nema kartoniranog Dejana Petroviča, kao ni Tea Barišića koji je protiv Omonije izašao u ranoj fazi utakmice nakon što je skrivio gol. Dijagnoza nije dobra, radi se o rupturi zadnje lože i donedavni branič Lyona bit će out barem mjesec dana.

Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Munoz djeluje mirno na presicama, a na terenu i u svlačionici, vidjelo se to i po snimkama, zna biti strastven, pa i psovati.

- Nogomet proživljavam kroz strast, ali morate prepoznati pravi trenutak kad treba ostati sabran, a kad zapaliti igrače. Najvažnije je da igrači znaju svoje zadatke, tad je sve lakše.

Za razliku od Europe i Kupa, gdje Rijeka stoji sjajno, u prvenstvu nije takva situacija. Trenutačno je četvrta, dva boda iza Slavena Belupa koji je pobijedio Istru.

- Nogomet je nekad nepravedan, ali posao nam je da svakim danom bude sve bolji. Rezultat na kraju sezone bit će realan odraz toga, najvažnija je pozicija na kraju - dodao je Munoz.

Kakva je situacija s Dmitrijem Legbom, koji je odigrao svega tri utakmice na proljeće, sveukupno tek 50 minuta?

- On je na 100 posto. Igrači koji dođu u zimskom prijelaznom roku stižu iz različitih situacija, neki s duge pauze, neki iz punog treninga. Svima treba prilagodba, ali je spreman. Vidjeli smo da želi pomoći momčadi od prvog dana. On je tip igrača koji će ponijeti puno dobrih trenutaka ovom klubu.