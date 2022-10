Trener Salzburga: Dinamo je top momčad, dominantni prvak

Zahvaljujući Marinu Ljubičiću, Salzburg neće dočekati Dinamo u Ligi prvaka u pobjedničkom ozračju. Golom Hajdukovog nogometaš na posudbi LASK je imao protivnika 'modrih' na 'konopcima', no Solet je u 93. spasio Salzburg. Trener Salzburga Matthias Jaissle prokomentirao je nakon utakmice ogled s Dinamom.

- To je utakmica visoke razine i važnosti, susreću se dva dominantna prvaka svojih država. Dinamo odlično igra u prvenstvu, vrlo je uvjerljiv, u Ligi prvaka pobijedio je Chelsea. Radi se uistinu o top momčadi! Bit će to jako teška utakmica - izjavio je trener Salzburga.

- Prije utakmice sigurno ne bih bio sretan remijem, ali kad zabiješ u 96. minuti, moraš biti sretan zbog boda. Čak i ako smo zbog nadmoći i velikog broja prilika morali dobiti utakmicu. Jako je bitno da smo na kraju došli do boda, to nam daje samopouzdanje i zamah za iduće utakmice, a i atmosfera je u svlačionici bila izuzetno pozitivna. Dali smo sve od sebe, do zadnjeg trenutka vjerovali i za to smo nagrađeni - kazao je Jaissle o utakmici s LASK-om.

Podsjetimo, Dinamo će utakmicu ući kao drugoplasirana momčad grupe E. Spektakl u Salzburgu, uz 1500 navijača 'modrih', počinje u srijedu u 18.45 sati.

